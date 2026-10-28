☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.6%
DOW 52,378 ▲0.03%
NASDAQ 26,478 ▲1.18%
NAFTA 100.49 ▲0.59%
ARI 4,076 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $80,754 ▲ +0.54% ETH $2,346 ▲ +0.7% XRP $1.3266 ▲ +1.14% SOL $101.2800 ▲ +0.29%
S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 100.49 ▲0.59 % ARI 4,076 ▲0.04 % S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 100.49 ▲0.59 % ARI 4,076 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
SK hynix shënon fitim operativ rekord prej 83.3 trilionë wonësh në tremujorin e tretë, të ardhurat kalojnë për herë të parë 100 trilionë Mediat kundër kompanisë Meta: Nuk mund të përdorë lajmet tona për trajnimin e AI Koalicioni saudit intercepton një raketë balistike të Huthi-ve drejt Taifit, alarmet në Jeddah dhe Yanbu hiqen shpejt Juria e madhe refuzon padinë ndaj ish-ndihmëses së Trump, Cassidy Hutchinson, për dëshminë e 6 janarit Ndërmarrjet ukrainase të mbrojtjes nënshkruajnë 54 kontrata lizingu preferencial për 244.5 milionë hrivna
Menu
Teknologji

SK hynix shënon fitim operativ rekord prej 83.3 trilionë wonësh në tremujorin e tretë, të ardhurat kalojnë për herë të parë 100 trilionë

Prodhuesi koreano-jugor i çipave të memories përfitoi nga kërkesa e fortë për HBM4 dhe memorien për inteligjencën artificiale, me marzh operativ 79.7% dhe një plan kthimi prej rreth 100 trilionë wonësh për aksionarët

· 2 min lexim

Prodhuesi koreano-jugor i çipave të memories SK hynix regjistroi në tremujorin e tretë të vitit 2026 të ardhura prej 104.6155 trilionë wonësh dhe fitim operativ prej 83.3338 trilionë wonësh, rezultate rekord për kompaninë, siç njoftoi vetë kompania në komunikatën e rezultateve të shpërndarë përmes PR Newswire. Të ardhurat tremujore kaluan për herë të parë në historinë e kompanisë pragun e 100 trilionë wonëve, ndërsa fitimi neto arriti në 39.7756 trilionë wonë.

Sipas komunikatës së kompanisë, të ardhurat u rritën me 32% dhe fitimi operativ me 38% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërsa sipas raportimit të Seoul Economic Daily marzhi operativ arriti në 79.7%, niveli më i lartë në historinë e kompanisë, dhe rezultatet tejkaluan parashikimet e tregut. Aju Press njofton se, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të ardhurat u rritën me 327.9% dhe fitimi operativ me 632.1%.

Kompania shpjegon, siç citon PR Newswire, se rritjen e udhëhoqën shitjet e forta të memories DDR5 për serverë në fushën DRAM dhe nisja në seriozisht e dërgesave të HBM4, ndërsa te NAND u zgjeruan shitjet e eSSD-ve TLC me 321 shtresa për qendrat e të dhënave. SK hynix pret që HBM4 të kalojë HBM3E në vëllim dërgesash dhe të ardhura në tremujorin e katërt dhe të bëhet produkti kryesor.

Sipas kompanisë, kërkesa për memorie pritet të tejkalojë ofertën deri në vitin 2030, për shkak të vështirësisë teknike të proceseve të avancuara dhe kohës së gjatë që kërkon ndërtimi i fabrikave të reja. Për të siguruar dukshmëri afatgjatë të kërkesës, SK hynix ka nënshkruar marrëveshje afatgjata me 14 klientë kryesorë, që mbulojnë më shumë se 50% të kapacitetit prodhues për vitet 2027 dhe 2028.

Në të njëjtën komunikatë, kompania njoftoi një plan kthimi për aksionarët prej rreth 100 trilionë wonësh për vitin fiskal 2026, me të paktën 30 trilionë wonë dividentë në para dhe të paktën 60 trilionë wonë blerje dhe anulime aksionesh, përfshirë 40 trilionët e njoftuar në gusht. Bordi vendosi një divident për tremujorin e tretë prej 20,000 wonësh për aksion, gjysma e të cilit është divident special që ndan fitimet nga investimi në Kioxia.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu