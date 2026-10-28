SK hynix shënon fitim operativ rekord prej 83.3 trilionë wonësh në tremujorin e tretë, të ardhurat kalojnë për herë të parë 100 trilionë
Prodhuesi koreano-jugor i çipave të memories përfitoi nga kërkesa e fortë për HBM4 dhe memorien për inteligjencën artificiale, me marzh operativ 79.7% dhe një plan kthimi prej rreth 100 trilionë wonësh për aksionarët
Prodhuesi koreano-jugor i çipave të memories SK hynix regjistroi në tremujorin e tretë të vitit 2026 të ardhura prej 104.6155 trilionë wonësh dhe fitim operativ prej 83.3338 trilionë wonësh, rezultate rekord për kompaninë, siç njoftoi vetë kompania në komunikatën e rezultateve të shpërndarë përmes PR Newswire. Të ardhurat tremujore kaluan për herë të parë në historinë e kompanisë pragun e 100 trilionë wonëve, ndërsa fitimi neto arriti në 39.7756 trilionë wonë.
Sipas komunikatës së kompanisë, të ardhurat u rritën me 32% dhe fitimi operativ me 38% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërsa sipas raportimit të Seoul Economic Daily marzhi operativ arriti në 79.7%, niveli më i lartë në historinë e kompanisë, dhe rezultatet tejkaluan parashikimet e tregut. Aju Press njofton se, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të ardhurat u rritën me 327.9% dhe fitimi operativ me 632.1%.
Kompania shpjegon, siç citon PR Newswire, se rritjen e udhëhoqën shitjet e forta të memories DDR5 për serverë në fushën DRAM dhe nisja në seriozisht e dërgesave të HBM4, ndërsa te NAND u zgjeruan shitjet e eSSD-ve TLC me 321 shtresa për qendrat e të dhënave. SK hynix pret që HBM4 të kalojë HBM3E në vëllim dërgesash dhe të ardhura në tremujorin e katërt dhe të bëhet produkti kryesor.
Sipas kompanisë, kërkesa për memorie pritet të tejkalojë ofertën deri në vitin 2030, për shkak të vështirësisë teknike të proceseve të avancuara dhe kohës së gjatë që kërkon ndërtimi i fabrikave të reja. Për të siguruar dukshmëri afatgjatë të kërkesës, SK hynix ka nënshkruar marrëveshje afatgjata me 14 klientë kryesorë, që mbulojnë më shumë se 50% të kapacitetit prodhues për vitet 2027 dhe 2028.
Në të njëjtën komunikatë, kompania njoftoi një plan kthimi për aksionarët prej rreth 100 trilionë wonësh për vitin fiskal 2026, me të paktën 30 trilionë wonë dividentë në para dhe të paktën 60 trilionë wonë blerje dhe anulime aksionesh, përfshirë 40 trilionët e njoftuar në gusht. Bordi vendosi një divident për tremujorin e tretë prej 20,000 wonësh për aksion, gjysma e të cilit është divident special që ndan fitimet nga investimi në Kioxia.
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