Koalicioni saudit intercepton një raketë balistike të Huthi-ve drejt Taifit, alarmet në Jeddah dhe Yanbu hiqen shpejt
Mbrojtja ajrore saudite rrëzoi raketën e lëshuar nga Huthi-t drejt Taifit, ndërsa Mbrojtja Civile lëshoi dhe më pas hoqi alarmet e sigurisë në Jeddah dhe Yanbu, duke njoftuar se rreziku kishte kaluar.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi mbrëmjen e së martës se mbrojtja ajrore interceptoi dhe shkatërroi një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t drejt qytetit Taif, në perëndim të mbretërisë. Siç njofton Al Jazeera, njoftimin e bëri zëdhënësi i koalicionit në platformën X.
Pak minuta më herët, Mbrojtja Civile saudite kishte lëshuar alarme sigurie për guvernatoratet Jeddah dhe Yanbu përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm. Alarmet u hoqën pak më vonë, me njoftimin se rreziku kishte kaluar, ndërsa banorëve iu kërkua të ndjekin udhëzimet e sigurisë, të shmangin grumbullimet dhe filmimet në vendngjarje dhe të telefonojnë numrin 911 në raste urgjence.
Interceptimi është i fundit në serinë e sulmeve me raketa dhe dronë që Huthi-t, aleatët e Iranit në Jemen, kanë ndërmarrë ndaj Arabisë Saudite javët e fundit, ndërsa lufta e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit vazhdon dhe fronti saudit–jemenit është rihapur, duke e zgjeruar konfliktin rajonal edhe drejt Detit të Kuq dhe objekteve energjetike të mbretërisë.
Në njoftimet e koalicionit dhe të Mbrojtjes Civile nuk përmendeshin dëme apo viktima nga raketa e interceptuar. Jeddah dhe Yanbu, ky i fundit një port i rëndësishëm i eksportit të naftës në Detin e Kuq, kanë qenë edhe më parë në shënjestër të paralajmërimeve të ngjashme gjatë përshkallëzimit të javëve të fundit.
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