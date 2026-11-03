SOFT NEWS – Astronautët amerikanë votojnë nga… hapësira!
UASHINGTON, 3 nëntor /ATSH-DPA/ – Edhe qindra kilometra larg Tokës, në bordin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS), astronautët amerikanë kanë ushtruar të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet për Kongresin amerikan.
“Po, mund të votosh edhe nga hapësira! Të tre anëtarët amerikanë të ekuipazhit patën privilegjin të votojnë nga stacioni hapësinor”, shkroi astronauti Anil Menon në platformën X.
Sipas tij, astronautët plotësuan fletëvotimet në mënyrë elektronike dhe i dërguan ato në mënyrë të sigurt te autoritetet zgjedhore.
Astronautët e NASA-s kanë mundësi të marrin pjesë në zgjedhjet amerikane nga hapësira që prej vitit 1997.
Sipas agjencisë hapësinore amerikane, fletëvotimet plotësohen në hapësirë dhe më pas transmetohen në formë të enkriptuar drejt autoriteteve përkatëse në Tokë.
Në zgjedhjet e mesmandatit, janë në garë të 435 vendet në Dhomën e Përfaqësuesve, si dhe 35 nga 100 vendet në Senat./ a.jor.
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