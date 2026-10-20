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Film

Sony blen të drejtat e «D’Orc»: komiku fantastik i Brett Bean bëhet film live-action më pak se një vit pas numrit të parë

Sony Pictures ka siguruar të drejtat kinematografike live-action për serinë bestseller të Image Comics, që u shit e gjitha para daljes së numrit të parë dhe tani është në shtypjen e tetë; vetë krijuesi Brett Bean do ta përshtatë për ekranin e madh.

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Sony Pictures ka blerë të drejtat kinematografike live-action për «D’Orc», serinë komike fantastike të Brett Bean të botuar nga Image Comics, siç njofton ComicBook.com, duke iu referuar raportimit të Deadline. Bean, autori dhe ilustruesi i serisë, është angazhuar ta përshtatë vetë veprën e tij për ekranin e madh.

Vendimi bie në sy për shpejtësinë: seria debutoi vetëm në fillim të këtij viti dhe numri i parë u shit i gjithi në nivel distributori ende pa dalë në shitje, duke detyruar shtypje të përsëritura — numri i parë ka arritur tashmë shtypjen e tetë, ndërsa numri i nëntë del këtë javë. Detajet e intrigës së filmit mbahen ende të fshehta dhe ende nuk janë njoftuar regjisori, kasti apo data e daljes.

Në faqet e komikut, D’Orc është një qenie gjysmë xhuxh e gjysmë ork, e destinuar — sipas një profecie të Librit të Shkatërrimit të Sigurt — t’i japë fund botës. I armatosur vetëm me një mburojë magjike që flet dhe i shoqëruar nga një pulë fantazmë pa kokë, ai gjendet në mes të luftës së pafundme mes ushtrive të Dritës dhe të Errësirës në tokën e Sunderaine, i gjuajtur nga njerëz, elfë, goblinë, xhuxha dhe krijesa magjike.

Bota e Sunderaine ndahet nga një zonë e dendur luftimesh e quajtur The Scar, ndërsa toni anarkik dhe humori i papërmbajtur e kanë bërë serinë një nga sukseset më të papritura të vitit në botimin e komikëve. Sipas ComicBook.com, befasuese është edhe zgjedhja e formatit: Sony ka zgjedhur një film live-action, edhe pse vepra dukej e përshtatshme për animacion — studioja e animacionit të Sony-t ka dhënë vitet e fundit hitet e serisë «Spider-Verse» dhe «KPop Demon Hunters».

Me marrëveshjen, «D’Orc» i bashkohet katalogut live-action të Sony-t, ku bëjnë pjesë franshizat «Spider-Man», «Resident Evil» dhe «Jumanji». Për Bean-in, i njohur edhe si artisti kryesor i romanit grafik «Dungeon Crawler Carl: Crocodile», përshtatja është hapi i parë në kinema si skenarist i veprës së tij më personale.

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