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Greqia

Banka e Greqisë: suficiti primar i buxhetit bie në 2,5 miliardë euro në janar–shtator

Sipas të dhënave të Bankës së Greqisë, suficiti primar i buxhetit shtetëror në bazë cash ra në 2,5 miliardë euro në nëntëmujorin e parë të vitit, nga 10,1 miliardë euro në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa qeveria qendrore regjistroi deficit cash prej 776 milionë eurosh.

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Ndërtesa e Bankës së Greqisë në rrugën Panepistimiou në Athinë (foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Suficiti primar i buxhetit shtetëror të Greqisë u ngushtua ndjeshëm në nëntëmujorin e parë të vitit: sipas të dhënave të Bankës së Greqisë, të cituara nga Ekathimerini, suficiti primar në bazë cash zbriti në 2,5 miliardë euro në periudhën janar–shtator, nga 10,1 miliardë euro në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Në nivel të qeverisë qendrore, siç njofton Ekathimerini, suficiti primar ra në 6,2 miliardë euro, nga 9,6 miliardë euro në periudhat përkatëse të një viti më parë. Po sipas të dhënave të Bankës së Greqisë, qeveria qendrore regjistroi në janar–shtator një deficit cash prej 776 milionë eurosh, përkundrejt një suficiti prej 3,13 miliardë eurosh në të njëjtën periudhë të vitit 2025.

Ngushtimi i suficitit lidhet me rritjen më të shpejtë të shpenzimeve kundrejt të ardhurave. Të ardhurat e buxhetit të rregullt arritën në 56,37 miliardë euro, nga 53,92 miliardë euro një vit më parë, ndërsa shpenzimet e buxhetit të rregullt u rritën në 51,98 miliardë euro, nga 46,81 miliardë euro në janar–shtator 2025.

Rritje shënuan edhe pagesat e interesave të borxhit, të cilat, sipas raportimit të Ekathimerini, arritën në 7 miliardë euro, nga 6,4 miliardë euro në periudhën përkatëse të vitit të kaluar.

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