Art Basel qëndron në Miami Beach deri në 2031: qiraja përgjysmohet në 500 mijë dollarë pas kërcënimit për Las Vegas
Pas 18 muajsh negociatash të nxehta, gjatë të cilave kompania mëmë MCH Group kërcënoi ta zhvendoste panairin në Las Vegas, Miami Beach miratoi kontratën e re pesëvjeçare: qiraja vjetore bie nga gati 1 milion në 500 mijë dollarë, me ndalim për panairet rivale dhe të drejtë vetoje në “zonën Art Basel”.
Panairi më i rëndësishëm i artit bashkëkohor në Amerikën e Veriut nuk do të lëvizë nga Florida. Siç njofton Artnet News, pas 18 muajsh negociatash të nxehta, qyteti i Miami Beach miratoi kontratën e re pesëvjeçare për Art Basel Miami Beach, e vlefshme deri në vitin 2031, me mundësi zgjatjeje deri në 2033.
Në qendër të marrëveshjes është qiraja. Kompania mëmë e panairit, MCH Group, kishte kërkuar që qiraja vjetore për Miami Beach Convention Center të përgjysmohej dhe, sipas raportimit, kishte kërcënuar ta zhvendoste panairin në Las Vegas. Marrëveshja përfundimtare e ul qiranë nga gati 1 milion dollarë në 500 mijë dollarë në vit dhe i shton panairit edhe kredite për shërbimet e policisë dhe të zjarrfikësve; sipas marrëveshjes së qytetit, Art Basel do të kontribuojë 100 mijë dollarë për transportin, ndërsa qyteti mbulon 300 mijë dollarë për shërbimet e ndihmës së parë.
Kushtet e reja i japin panairit edhe mbrojtje të fortë nga konkurrenca: panairet rivale nuk mund ta përdorin qendrën e kongreseve për 30 ditë para dhe pas Art Basel-it, ndërsa vetë panairi fiton të drejtë vetoje mbi ngjarjet që mbahen brenda një zone prej rreth një miljeje katrore, e quajtur “zona Art Basel”.
Panairi, që debutoi në Miami Beach në vitin 2002, hap edicionin e tij të 24-t për vizitorët VIP më 2 dhjetor, ndërsa për publikun dyert hapen më 4–6 dhjetor. Sipas zyrtarëve të turizmit të qytetit, ai tërheq rreth 80 mijë vizitorë dhe sjell rreth 60 milionë dollarë në vit.
Marrëveshja nuk ka kaluar pa kritika. Koleksionisti Norman Braman është shprehur se qyteti mund të kishte negociuar kushte më të mira, duke pasur parasysh fitimet e fundit të MCH Group. Megjithatë, për Miami Beach vendimi mbyll një periudhë pasigurie dhe e mban në qytet ngjarjen që prej më shumë se dy dekadash e ka kthyer atë në kryeqytetin dimëror të artit bashkëkohor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.