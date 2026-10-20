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20 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Shefi i IMO-s: Pronarë të papërgjegjshëm anijesh po rrezikojnë jetën e detarëve për të vazhduar lundrimin në Hormuz

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Një fregatë amerikane kalon pranë një cisterne pas kalimit nëpër Ngushticën e Hormuzit (foto arkiv, Wikimedia Commons)

Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO), Arsenio Dominguez, ka paralajmëruar se pronarë “të papërgjegjshëm” anijesh po vënë në rrezik jetën e ekuipazheve për të mbajtur hapur tregtinë përmes Ngushticës së Hormuzit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.

Sipas Dominguez-it, rreth 6,000 detarë mbeten të bllokuar në ngushticë, anijet tregtare vazhdojnë të sulmohen dhe detarë janë vrarë, ndërsa regjistrimet mashtruese dhe flamujt e rremë po shtohen — praktika që e bëjnë edhe më të vështirë identifikimin dhe mbrojtjen e anijeve.

Ai theksoi se detarët tregtarë nuk janë të trajnuar për luftime dhe nuk mund të trajtohen si palë në konflikt, duke dënuar pronarët që i dërgojnë ekuipazhet në një zonë ku sulmet ndaj anijeve janë bërë të shpeshta gjatë javëve të fundit.

Shefi i IMO-s bëri thirrje për negociata dhe garanci sigurie për lundrimin në ngushticë, e cila mbetet arteria kryesore e eksporteve të naftës nga Gjiri dhe një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë.

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