«Downstate» shtyn për herë të tretë preview-n e parë në Broadway: shfaqja nis më 22 tetor në Booth Theatre
Drama e Bruce Norris-it shtyhet sërish për shkak të sëmundjes në kast — pas datave 17, 19 dhe 20 tetor, preview-ja e parë tani pritet më 22 tetor në Booth Theatre, ndërsa nata e hapjes mbetet 15 nëntori.
Skenës së Broadway-t i duhet të presë edhe pak për «Downstate». Siç njofton Playbill, drama e dramaturgut fitues të çmimit Tony, Bruce Norris, e ka shtyrë për herë të tretë preview-n e parë, sërish për shkak të sëmundjes brenda kastit. Shfaqja duhej të niste më 17 tetor, u shty më 19 e më pas më 20 tetor, ndërsa tani preview-ja e parë do të luhet më 22 tetor në Booth Theatre. Nata e hapjes zyrtare mbetet e pandryshuar, më 15 nëntor, me një sezon të kufizuar që zgjat deri më 10 janar 2027.
«Downstate» e pati premierën botërore në vitin 2018 në Steppenwolf Theatre të Çikagos, u ngjit në National Theatre të Londrës në 2019-ën dhe në Playwrights Horizons Off-Broadway në 2022-shin. Drama zhvillohet rreth katër burrave të dënuar për krime seksuale ndaj të miturve, të cilët jetojnë në një shtëpi strehimi në Illinois, kur njëri prej akuzuesve të tyre kthehet për t’u përballur me të kaluarën — një përballje që e trondit rendin e brishtë të shtëpisë.
Versioni i Broadway-t është një vënie e re në skenë, me regji të fituesit të Tony-t Joe Mantello. Disa aktorë nga kasti origjinal, mes tyre K. Todd Freeman dhe Francis Guinan, i rikthehen roleve të tyre, ndërsa kastit i bashkohen edhe Cassie Beck, Adrian Martinez, Al’Jaleel McGhee, Thomas Sadoski, Ivy Wolk dhe Liza Colón-Zayas. Ekipi krijues përfshin skenografin Scott Pask, kostumografen Ann Roth, ndriçuesen Heather Gilbert dhe zë-projektuesin Mikaal Sulaiman.
Producentë të shfaqjes janë Scott Rudin dhe Barry Diller. Ky është sezoni i dytë i Rudin-it si producent në Broadway, pas kthimit nga pauza që pasoi akuzat për abuzim në vendin e punës. Të dy producentët po e shoqërojnë sezonin edhe me «Small Mouth Sounds», me Julia Roberts dhe Paul Rudd.
Për të nxitur interesin për «Downstate» — një produksion pa emra të mëdhenj të ekranit në kast — producentët kanë shpallur një ofertë të pazakontë: spektatorët që blejnë bileta për shfaqjet e «Downstate» deri më 22 nëntor do të marrin një kod ekskluziv, të vlefshëm për një përdorim, me të cilin mund të blejnë bileta për «Small Mouth Sounds» me çmimin 250 dollarë secila. Mbetet për t’u parë nëse, pas tri shtyrjeve radhazi, perdja më në fund do të ngrihet më 22 tetor.
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