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20 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite shkatërron një ngarkesë armësh kontrabandë pranë bregut të Jemenit

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Një ekip kontrolli i Marinës amerikane pranë një anijeje tradicionale jemenite (dhow) gjatë një operacioni në det (foto arkiv, Marina e SHBA-së, Wikimedia Commons)

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton lëvizjen Huthi në Jemen, ka ndaluar dhe shkatërruar një ngarkesë armësh të kontrabanduara pranë bregut jemenit, siç njofton Al Jazeera, duke cituar një burim të koalicionit.

Operacioni vjen një ditë pasi zëdhënësi i koalicionit paralajmëroi Huthi-t të mos përdorin anijet tradicionale prej druri — të njohura si “dhow” — për të kontrabanduar armë drejt zonave nën kontrollin e tyre.

Koalicioni dhe qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit akuzojnë prej kohësh Iranin se furnizon Huthi-t me armë përmes rrugëve detare, akuza që Teherani i mohon; më 17 tetor koalicioni njoftoi një goditje të ngjashme kundër kontrabandës së armëve drejt bregdetit të Hodeidës.

Ndalimi i ngarkesës ndodh teksa luftimet në Jemen janë përshkallëzuar sërish, me Huthi-t që pretendojnë sulme ndaj objektivave në Arabinë Saudite dhe forcat qeveritare që raportojnë përparime në disa fronte.

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