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Konflikti SHBA - Iran

Pezeshkian: SHBA-ja dhe Izraeli po përpiqen të mbjellin përçarje brenda Iranit

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Presidenti iranian Masoud Pezeshkian. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po ndjekin një strategji për të mbjellë dhe thelluar përçarjet brenda Iranit, pasi dështuan ta nënshtronin vendin me forcë ushtarake, sipas agjencisë shtetërore iraniane IRNA, të cituar nga Al Jazeera.

“Pasi dështuan ta detyronin popullin iranian të dorëzohej përmes luftës ushtarake, armiqtë e kanë përqendruar gjithë planin e tyre në krijimin dhe intensifikimin e ndarjeve të brendshme,” tha Pezeshkian gjatë një takimi me kryebashkiakët e qyteteve kryesore dhe kryeqyteteve të provincave.

Ai theksoi nevojën për të ruajtur unitetin dhe kohezionin kombëtar, duke paralajmëruar: “Një grup nuk duhet ta dobësojë vendin nën iluzionin se është ‘i gjithdijshëm’; pjesëmarrja publike e të gjithë qytetarëve është mënyra më e rëndësishme për të kapërcyer komplotet.”

Deklarata vjen në një moment kur lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e tetë dhe Teherani përballet me presion të vazhdueshëm ekonomik dhe ushtarak. Zyrtarët iranianë kanë theksuar vazhdimisht se uniteti i brendshëm është linja e parë e mbrojtjes së vendit.

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