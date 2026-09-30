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Ukraina

Sulmi rus me raketa dhe dronë vret një fëmijë në rajonin e Kievit: tre të plagosur dhe dëme në shtëpi e infrastrukturë

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Dëme në rajonin e Kievit pas sulmit rus, 28 shtator 2026. Foto: Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës / Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Një sulm rus me raketa dhe dronë gjatë natës së martës ka vrarë një fëmijë dhe ka plagosur tre persona të tjerë në rajonin e Kievit, ka njoftuar guvernatori i rajonit, Tymur Tkachenko.

Guvernatori Tkachenko bëri të ditur në Telegram, siç njofton agjencia Reuters, se sulmi kishte shkaktuar dëme edhe në objekte infrastrukture, shtëpi private, magazina dhe makina në rajonin rreth kryeqytetit ukrainas.

Sulmi është pjesë e bombardimit të vazhdueshëm rus ndaj kryeqytetit ukrainas dhe rajonit të tij gjatë javëve të fundit. Gjatë së njëjtës natë, shpërthimet shkaktuan ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në disa pjesë të qytetit të Kievit, sipas autoriteteve lokale.

Kievi po përballet me sulme pothuajse çdo natë nga valët e dronëve dhe raketave ruse, duke përfshirë dronë të rinj me motor reaktiv që fluturojnë me shpejtësi deri në 500 km/h, një fushatë që e ka detyruar Ukrainën të kërkojë me ngulm më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore nga aleatët perëndimorë.

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