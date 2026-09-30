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30 Sht 2026
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Ekonomia

Nafta ngjitet mbi 103 dollarë pasi Trump mohon lehtësimin e sanksioneve ndaj Iranit

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Pompë nafte në Permian Basin, Teksas — çmimet e naftës u ngjitën mbi 103 dollarë për fuçi. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Çmimet e naftës u rritën sërish të mërkurën, pasi presidenti amerikan Donald Trump mohoi se do të ishte i gatshëm të lehtësonte sanksionet ndaj Iranit, ndërsa Katari shtynte për bisedime paqeje për t’i dhënë fund krizës, siç njofton Al Jazeera. Rritja erdhi pas një seance rënieje, të nxitur nga rimëkëmbja e furnizimit me naftë bruto nga Lindja e Mesme.

Kontratat e së ardhmes së Brentit u rritën me 1.14 dollarë, ose 1.11 për qind, duke arritur në 103.73 dollarë për fuçi rreth orës 01:30 GMT, sipas të dhënave të publikuara nga Al Jazeera. Edhe nafta amerikane WTI u forcua me 34 centë, ose 0.38 për qind, duke u tregtuar në 89.72 dollarë.

Cisterna nafte në det
Cisterna nafte në det — furnizimet nga Lindja e Mesme mbeten në qendër të tensioneve. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Brent është në rrugën e duhur për një fitim mujor prej rreth 14 për qind — rritja më e madhe që nga korriku — ndërsa WTI synon një rritje prej 4 për qind, pasi më herët theu nivelin e 106 dollarëve për herë të parë që nga maji.

Mohimi i Trump-it për zbutjen e sanksioneve sinjalizon se presioni ekonomik mbi Teheranin do të vazhdojë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të Katarit. Kostoja e luftës vazhdon të pasqyrohet në tregjet e energjisë, me Ngushticën e Hormuzit ende në qendër të pasigurisë për furnizimet globale.

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