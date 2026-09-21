Një thirrje e Kombëtares së SHBA-së për Damion Downs pas lëndimit të Ricardo Pepi
Damion Downs, sulmues 22-vjeçar i St. Louis CITY SC, është ftuar në ekipin kombëtar të Shteteve të Bashkuara për dritaren ndërkombëtare të ardhshme si zëvendësues i Ricardo Pepi, sulmuesit të PSV Eindhoven dhe produktit të akademisë së FC Dallas, i cili pësoi një dëmtim gjatë fundjavës.
Siç raporton mlssoccer, 22-vjeçari ka gjashtë paraqitje me Kombëtaren dhe ishte pjesë e skuadrës në Concacaf Gold Cup 2025. Ai u bashkua së fundmi te St. Louis me huazim nga Southampton i EFL Championship dhe deri tani ka bërë pesë paraqitje si zëvendësues.
Me përfshirjen e Downs, lista e Kombëtares përfshin tani 13 lojtarë nga Major League Soccer, ndërsa cikli i përgatitjeve për Botërorin 2030 nis me katër ndeshje miqësore gjatë dritares shtator/tetor. Downs mund të luajë për SHBA-në në stadiumin e St. Louis CITY më 29 shtator, kur Energizer Park pritet të presë ndeshjen kundër Kilit.
Sipas mlssoccer, thirrja e Downs është përgjigje ndaj dëmtimit të Pepi-së dhe i siguron trajnerit më shumë alternativa në repartin e sulmit për ndeshjet e planifikuara.
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