Ambasada virtuale e SHBA-së në Iran u bën thirrje qytetarëve amerikanë ta lënë vendin sa më parë
Ambasada virtuale e SHBA-së në Iran ka lëshuar një alarm sigurie ku u kërkon të gjithë qytetarëve amerikanë të mos udhëtojnë drejt Iranit dhe atyre që ndodhen atje ta lënë vendin sa më shpejt të jetë e mundur.
Në deklaratën e publikuar në faqen e saj, ambasada thotë se “Huthi-t e mbështetur nga Irani janë angazhuar në sulme ndaj aleatëve të SHBA-së” dhe paralajmëron për “rrezikun e konfliktit të armatosur mes Iranit dhe Izraelit”, si dhe për mundësinë e trazirave civile.
“Për shkak të rreziqeve të arrestimit dhe ndalimit, qytetarët e SHBA-së nuk duhet të udhëtojnë drejt Iranit”, thuhet në alarm.
Paralajmërimi vjen ndërsa tensionet mbeten të larta: Teherani ka thënë se ka marrë informacion se po përgatitet një sulm i ri i gjerë nga SHBA-ja dhe aleatët e saj, dhe ka kërcënuar me një përgjigje “të dhimbshme” në rast të një sulmi të ri.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.