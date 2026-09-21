Menstruacionet e para pas lindjes mund t’ju befasojnë për këto arsye
Shtatzënia dhe lindja sjellin ndryshime të shumta në trup dhe cikli menstrual nuk bën përjashtim. Menstruacionet e para pas lindjes mund të shfaqen në një kohë tjetër nga sa prisni, të jenë më të bollshme, më të dhimbshme ose thjesht të duken ndryshe nga ato që kishit para shtatzënisë.
Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se diçka nuk shkon. Trupit i duhet kohë që nivelet hormonale dhe cikli menstrual të rikthehen në një ritëm më të qëndrueshëm.
Kur rikthehet cikli menstrual?
Koha ndryshon nga një grua te tjetra dhe ushqyerja me gji luan një rol të rëndësishëm. Nëse nuk ushqeni me gji, menstruacionet mund të rikthehen rreth 4 deri në 6 javë pas lindjes. Nëse ushqeni me gji, rikthimi i ciklit mund të vonohet për muaj dhe mund të jetë më pak i parashikueshëm.
Një detaj i rëndësishëm është se ovulacioni mund të ndodhë përpara menstruacionit të parë. Kjo do të thotë se është e mundur të mbeteni sërish shtatzënë edhe nëse cikli ende nuk është rikthyer.
Menstruacionet e para mund të jenë më të dhimbshme
Cikli i parë pas lindjes nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me atë që kishit para shtatzënisë. Ndryshimet hormonale që ndodhin gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes mund të ndikojnë edhe në mënyrën se si trupi e përjeton dhimbjen.
Për disa gra, menstruacionet mund të jenë më të dhimbshme ose më të bollshme. Në raste të caktuara, veçanërisht te gratë me histori të endometriozës, simptomat mund të rikthehen ose të bëhen më të theksuara pas lindjes.
Cikli mund të jetë i parregullt
Mos prisni domosdoshmërisht që cikli të rikthehet menjëherë në ritmin që kishte para shtatzënisë. Në muajt e parë mund të shfaqen cikle të parregullta, vonesa ose gjakderdhje mes menstruacioneve.
Kjo mund ta bëjë më të vështirë të kuptoni nëse bëhet fjalë për menstruacionet, gjakderdhjen normale pas lindjes apo një gjakderdhje të ndërmjetme. Nëse nuk jeni të sigurt për atë që po ndodh, një konsultë me mjekun mund t’ju ndihmojë ta sqaroni.
Hormonet mund të ndikojnë më shumë nga sa mendoni
Pas lindjes, organizmi kalon sërish në një periudhë të rëndësishme ndryshimesh hormonale. Nivelet e estrogjenit, progesteronit, prolaktinës dhe kortizolit ndryshojnë dhe kjo mund të ndikojë si te cikli, ashtu edhe te simptomat që e shoqërojnë atë.
Edhe ushqyerja me gji dhe disa metoda kontraceptive mund të ndryshojnë mënyrën se si shfaqen menstruacionet, duke i bërë më të rralla, më të shpeshta ose të parregullta.
Kur duhet të flisni me mjekun?
Një cikël më i bollshëm ose i çrregullt mund të jetë pjesë e rikthimit normal pas lindjes. Megjithatë, nëse gjakderdhja është shumë e madhe, zgjat për një kohë të pazakontë ose fillon të ndikojë në jetën e përditshme, është mirë të kërkoni një vlerësim mjekësor.
Këshillohet gjithashtu të flisni me mjekun nëse mungesa e ciklit shoqërohet me lodhje të theksuar, rënie flokësh ose ndryshime të forta të humorit. Çrregullimet e tiroides që mund të shfaqen pas lindjes mund të ndikojnë gjithashtu në ciklin menstrual.
Nuk ka një datë të vetme kur cikli “duhet” të rikthehet
Çdo trup rikuperohet në mënyrën dhe ritmin e vet. Për disa gra cikli rikthehet brenda pak javësh, ndërsa për ato që ushqejnë me gji mund të vonohet ndjeshëm.
Prandaj, një cikël ndryshe nga ai që kishit para shtatzënisë nuk është domosdoshmërisht arsye për alarm. Por nëse ndryshimet janë të forta, të vazhdueshme ose ju shqetësojnë, është gjithmonë më e sigurt t’i diskutoni me një profesionist shëndetësor.
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