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MLB

Tigers monitorojnë Skubalin për një rikthim me zbritje, ESPN parashikon kontratë tetëvjeçare prej 352 milionë dollarësh

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Tarik Skubal është agjenti i lirë numër 1 në renditjen vjetore Top 50 të ESPN-së për klasën 2026-27, të përgatitur nga Kiley McDaniel, siç raporton ESPN. Ish-asi i Detroit Tigers kryeson listën e lojtarëve që dalin në tregun e lirë.

McDaniel parashikon për Skubalin një kontratë tetëvjeçare prej 352 milionë dollarësh, pra 44 milionë dollarë në vit. Skubal nuk është i pranueshëm për ofertë kualifikuese.

Për renditjen, McDaniel anketoi 27 njerëz të industrisë. Parashikimi mesatar i tyre ishte tetë vjet e 355 milionë dollarë, ose 44.6 milionë dollarë në vit, ndërsa 59% e parashikimeve ranë pak mbi rekordin e garancisë për një hedhës, 325 milionë dollarët e Yoshinobu Yamamoto-s për 12 vjet. Rekordi tjetër për t’u thyer, siç raporton ESPN, është paga mesatare vjetore për një hedhës, 43.3 milionë dollarët e Max Scherzer-it.

Paneli është kryesisht i bindur se marrëveshja do të mbyllet shpejt: 78% e tij mendon se Skubal do të nënshkruajë para bllokimit shumë të mundshëm të 1 dhjetorit, kur skadon marrëveshja kolektive (CBA).

Sipas vlerësimit të McDaniel-it, ka rreth 68% gjasa që garancia e kontratës të jetë nga 325 deri në 400 milionë dollarë, rreth 20% gjasa për një marrëveshje më të shkurtër me pagë të lartë vjetore, për shembull tre vjet e 150 milionë dollarë me dy opsione daljeje, dhe 12% gjasa që shuma të kalojë 400 milionë dollarë.

Skubal nuk do të fitojë Cy Young-un e tretë radhazi të Ligës Amerikane, sepse u shkëmbye mes ligave dhe një ndërhyrje në bërryl në mes të sezonit i kufizoi iningjet. Ai humbi pesë startime në 2026, por për ining ishte po aq i mirë sa në dy sezonet e kaluara.

Jo të gjitha skuadrat janë po aq të sigurta për një marrëveshje rekord. Siç raporton ESPN, disa prej tyre hezitojnë për shkak të historisë së dëmtimeve të Skubal-it në krah: operacioni Tommy John në vitin 2016, kur ishte në kolegj, operacioni në tendinën flexor në 2022 dhe ndërhyrja e 2026-s për heqjen e një grimce të lirë nga bërryli. Hedhësi mbush 30 vjeç në nëntor.

Në krye të garës, sipas ESPN-së, janë Los Angeles Dodgers dhe New York Mets, ofertuesit kryesorë për Skubalin. Detroit Tigers po monitorojnë tregun me shpresën e një zbritjeje që do ta rikthente hedhësin në Detroit, ndërsa New York Yankees po e mendojnë një lëvizje, pas së cilës do të shkëmbenin nga rezerva e tyre e hedhësve. Surprizat e mundshme janë Los Angeles Angels, Chicago White Sox dhe San Diego Padres, me ndryshime pronësie pas interesit të tyre.

Skubal luajti për Dodgers në 2026, pasi u shkëmbye nga Tigers në gusht.

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