Brewers marrin Ryan Walkerin nga Giants për dy hedhës të ligave të vogla
Milwaukee Brewers kanë njoftuar se kanë marrë hedhësin e djathtë Ryan Walker në një shkëmbim me San Francisco Giants, siç njofton MLB Trade Rumors. Në drejtim të San Franciscos shkojnë dy hedhësit e djathtë të ligave të vogla, Blake Holub dhe Gavin Perry.
Milwaukee kishte shtatë vende të lira në listën e 40 lojtarëve, ndaj nuk ishte e nevojshme asnjë lëvizje tjetër për të bërë vend për Walkerin.
Walker parashikohet të fitojë 1.6 milionë dollarë në 2027, në vitin e tij të parë të kualifikimit për arbitrazh. Pas një sezoni jo produktiv, ai konsiderohej gjerësisht si kandidat për non-tender, dhe Milwaukee mund ta lirojë ende atë para afatit të së premtes për non-tender. Megjithatë, paga e tij e vogël dhe ecuria e tij e mëparshme e bëjnë atë një kandidat për t’u rikthyer në formë.
Sezoni 2026 doli nga shinat për Walkerin. Ai hyri në sezon si favorit për të marrë shpëtimet në komitetin e mbyllësve të Giants, por regjistroi një ERA prej 6.46 në 15 1/3 innings e para të tij, në 16 paraqitje. Në maj ai u dërgua në Triple-A, u kthye dhe u dërgua sërish, dhe e mbylli sezonin me një ERA prej 7.16, me një normë strikeout prej 14.8% dhe një normë walk prej 12.3%, në 32 2/3 innings në ligat e mëdha.
Debutimi i tij në MLB erdhi në vitin 2023, kur regjistroi një ERA prej 3.23 në 61 1/3 innings dhe u përdor shpesh si hapës për disa innings. Në vitin 2024 ai kaloi në një rol tradicional si hedhës lehtësues dhe regjistroi një ERA prej 1.91, me një normë strikeout prej 32.1% dhe një normë walk prej 5.8%, në 80 innings — duke u dukur si një krah premium i bullpenit.
Walker mbështetet shumë në një përzierje sinker/sweeper. Të dyja hedhjet i mashtruan goditësit në vitin 2024, por sweeperi ra në vitin 2025 dhe sinkeri në vitin 2026. Shpejtësia e sinkerit të tij ra nga 95.6 mph në vitin 2024 në 95.1 mph këtë sezon.
Milwaukee ka një reputacion për rregullimin e hedhësve që po kalojnë vështirësi, ndërsa San Francisco po i jep përparësi shtimit të hedhësve të bullpenit këtë dimër, ndaj shkëmbimi mbart njëfarë rreziku për Giants nëse Walker rikthehet në formë.
Holub, 28 vjeç, u zgjodh në raundin e 15-të të draftit të vitit 2021 nga Detroit Tigers dhe u dërgua në Milwaukee në shkëmbimin për Mark Canha pak më shumë se tre vjet më parë. Sezonin e kaluar ai regjistroi një ERA prej 2.10, me 28.1% strikeout dhe 8.9% walk, në 55 2/3 innings për Triple-A Nashville. Situata e hapur e lehtësimit në San Francisco i jep atij një rrugë më të qartë drejt debutimit në MLB.
Perry, 23 vjeç, u zgjodh në raundin e 11-të të draftit të vitit 2026 nga Western Kentucky dhe nuk ka hedhur ende asnjë inning profesional. As Holub dhe as Perry nuk ishin në mesin e 30 prospekteve kryesorë të Milwaukee sipas MLB Pipeline.
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