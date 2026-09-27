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Amerika

Dy agjentë të lartë të FBI-së largohen nga postet pas hetimit për telefonatat ngacmuese ndaj bashkëshortes së Stephen Miller

Michael Burgwald dhe zëvendësi i tij Courtland Rae, përgjegjës për operacionet kundërterroriste në zyrën e Uashingtonit, u ricaktuan pasi ekipi i tyre konkludoi se telefonatat ngacmuese ndaj Katie Miller nuk plotësonin pragun për një hetim federal.

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Stephen Miller duke folur
Stephen Miller duke folur në një tubim. Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Dy agjentë veteranë të FBI-së që mbikëqyrnin operacionet kundër terrorizmit në kryeqytet u hoqën nga postet dhe u ricaktuan, siç njofton CNN. Michael Burgwald, special agent in charge i çështjeve kundërterroriste në zyrën e FBI-së në Uashington, dhe zëvendësi i tij Courtland Rae u larguan për shkak të trajtimit të një hetimi që përfshinte Katie Miller, podcaster konservatore dhe bashkëshorten e këshilltarit të lartë të Shtëpisë së Bardhë Stephen Miller.

Sipas CNN, ekipi i zyrës që shqyrtoi telefonatat e pretenduara ngacmuese që Katie Miller mori nga persona të panjohur konkludoi se ato nuk plotësonin pragun e kërkuar për një hetim të FBI-së dhe se nuk u identifikua asnjë lidhje me terrorizmin. Ky vendim nuk u prit mirë nga udhëheqja e byrosë dhe dy agjentët e lartë u larguan nga postet. Lajmi u raportua fillimisht nga Bloomberg Law.

Darren Cox, ekzekutivi i lartë që mbikëqyr zyrën e FBI-së në DC, e konfirmoi largimin në llogarin zyrtare “Rapid Response” të FBI-së, por mohoi që urdhri të vinte nga drejtori i FBI-së Kash Patel: “Ishte një vendim personeli i marrë vetëm në nivelin e zyrës së Uashingtonit, bazuar në vlerësimin tonë të vazhdueshëm të nevojave të misionit. Çdo sugjerim i kundërt është i rremë.”

Shtëpia e Bardhë, përmes zëdhënëses Lauren Bis, tha se Stephen dhe Katie Miller nuk kishin asnjë ndërveprim me Burgwald apo Rae dhe se udhëheqja e lartë e FBI-së “përcaktoi se ata po pengonin hetimet për kërcënime shumë serioze dhe morën një vendim të njëanshëm për t’i larguar”. Largimi i ka zemëruar shumë punonjës të FBI-së, të cilët, sipas CNN, e shohin si një lëvizje të politizuar.

Vitin e kaluar, sipas CNN, çifti u zemërua me zyrtarët e FBI-së pasi agjentët e karrierës kundërshtuan përdorimin e burimeve të byrosë për të hetuar fletëpalosje letre kritike ndaj Stephen Miller të vendosura në lagjen e tyre; si disa zyrtarë të tjerë të Trump, çifti u zhvendos më vonë në banesa ushtarake. Që kur mori detyrën vitin e kaluar, drejtori i FBI-së Kash Patel, besnik i Trump, ka shkarkuar, ulur në detyrë ose detyruar në pension punonjës të shumtë karriere që kishin trajtuar hetimet e kaluara ndaj Trump dhe aleatëve të tij; shumë prej të larguarve kanë paditur për rikthim.

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