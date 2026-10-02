Prado shkon në Brooklyn: «Masterpieces», përvoja VR me Las Meninas dhe Goya-n, debuton në SHBA
Nga 1 tetori deri më 20 dhjetor, Powerhouse Arts në Brooklyn sjell për herë të parë në Shtetet e Bashkuara koleksionin e Muzeut të Prados përmes një eksperience 30-minutëshe realiteti virtual — pesë piktura legjendare kthehen në hapësira tredimensionale me muzikë dhe tregim origjinal.
Muzeu kombëtar i Spanjës, Prado, mbërrin në Nju Jork — jo me arkat që mbartin kryeveprat, por me syzet e realitetit virtual. Siç njofton USA Art News, eksperienca imersive "Masterpieces: A Virtual Experience of the Museo del Prado" hapi dyert më 1 tetor në Powerhouse Arts, në lagjen Gowanus të Brooklyn-it, duke shënuar debutimin amerikan të projektit, i cili pritet të qëndrojë i hapur deri më 20 dhjetor 2026.
Vizitorët udhëtojnë për rreth 30 minuta brenda pesë ikonave të koleksionit madrilen: "The Sense of Sight" (1617) të Rubens-it dhe Brueghel-it, "Las Meninas" (1656) e Velázquez-it, "Venus and Adonis" (rreth 1580) e Veronese-s, "Witches’ Sabbath" (1820–1823) e Goya-s dhe triptiku "The Garden of Earthly Delights" (1490–1500) i Bosch-it. Çdo kanavacë shndërrohet nga sipërfaqe e sheshtë në ambient teatror tredimensional, me partiturë origjinale dhe një tregim që e tërheq shikuesin brenda botës së veprës. Shumë prej këtyre veprave, sipas USA Art News, rrallë ose kurrë nuk e lënë Pradon për shkak të kufizimeve të konservimit — ndaj realiteti virtual është një nga të paktat mënyra për t’i përjetuar nga afër jashtë Spanjës.
Projekti, i zhvilluar nga Acciona Cultura në bashkëpunim me Muzeun Nacional del Prado në Madrid, është ndërtuar rreth një narrative të veçantë: gjithçka shihet përmes syve të një rojeje imagjinar sigurie në turnin e fundit para pensionit. Zgjedhja, sipas USA Art News, zhvendos vëmendjen nga interpretimi akademik te lidhja thellësisht personale me artin. Përzgjedhjen e veprave e ka shpjeguar kuratori i lartë i Prados për pikturën flamande dhe nordike, Alejandro Vergara, i cili thotë se pesë veprat "janë njohur gjerësisht dhe admiruar prej shekujsh", dhe secila na mëson diçka ndryshe — nga piktura e oborrit spanjoll te Bosch-i, i dashur tashmë në jetën e tij, dhe Goya në momentin e tij më intensiv, mes ëndrrave, frikës dhe hijeve të gjendjes njerëzore.
Eksperienca nuk është e panjohur për botën: është shfaqur më parë në Madrid, Buenos Aires dhe Hong Kong, ndërsa në Shanghai tërhoqi mbi 40.000 vizitorë — aq sa organizatorët e zgjatën me një vit. Prezantimi në Brooklyn shoqërohet me program publik: festë hapjeje me DJ April Hunt të shtunën, 3 tetor, një ekspozitë arti të stafit dhe biseda publike mbi artin, teknologjinë dhe aksesin në muze.
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