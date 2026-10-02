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Teater

Jennifer Hudson surprizon me «The impossible dream»: Tom Cruise i kërkoi një performancë live në talk show-in e saj

Fituesja e EGOT-it këndoi a cappella klasikun e muzikalit «Man of La Mancha» pas kërkesës së aktorit; Cruise u gjunjëzua duke e duartrokitur

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Jennifer Hudson i dha publikut një moment të paharrueshëm gjatë xhirimeve të talk show-it të saj, «The Jennifer Hudson Show», kur i ftuari Tom Cruise i kërkoi të këndojë live. Siç njofton Playbill, këngëtarja dhe aktorja — një nga të paktat fituese të çmimit EGOT — befasoi të gjithë me një interpretim a cappella të «The Impossible Dream», këngës emblemë të muzikalit «Man of La Mancha».

Momenti, sipas Playbill, u mbyll me Cruise-in që ra në gjunjë para Hudson-it duke e duartrokitur, ndërsa publiku në studio shpërtheu në brohoritje. Pamjet e performancës janë bërë virale në rrjetet sociale, me fansat e Broadway-t që kërkojnë një revy të veçantë këngësh klasike të muzikalit të interpretuara nga Hudson.

«Man of La Mancha», shkruar nga Dale Wasserman me muzikë të Mitch Leigh dhe tekste të Joe Darion, është një nga muzikalet më të dashura të Broadway-t. Partitura e tij përfshin këngë të përjetshme si «The Impossible Dream» dhe «Dulcinea», dhe vepra feston këmbënguljen e njeriut që refuzon të heqë dorë nga idealet e tij — një temë që rezonon fort edhe sot.

Hudson ka lidhje të drejtpërdrejtë me skenën e Broadway-t: ajo ka luajtur në «The Color Purple» në Broadway dhe fitoi çmimin Oscar për interpretimin në adaptimin filmik të «Dreamgirls». Fansat shpresojnë ta shohin sërish në skenë, dhe momenti me Cruise-in dëshmoi edhe një herë se zëri i saj mbetet një nga më të fuqishmit e brezit.

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