«Hamleti i fundit» i Ben Duke ngjitet në Sadler’s Wells East të Londrës: kërcënimi se tragjedia e Shekspirit «nuk do të luhet më kurrë»
Produksioni i ri i kompanisë Lost Dog, me vetë Ben Duke në rolin e Hamletit, kombinon teatrin, lëvizjen, tekstin dhe muzikën — shfaqjet nisin më 4 nëntor në skenën e re të Sadler's Wells në lindje të Londrës.
Ben Duke, drejtori artistik i kompanisë së vlerësuar me çmime Lost Dog, kthehet në skenën londineze në nëntor me «The Last Hamlet» në Sadler’s Wells East — një produksion që ngre pyetjen provokuese: po sikur kjo të ishte shfaqja e fundit e Hamletit, pas së cilës tragjedia më e famshme e Shekspirit nuk do të luhej më kurrë, siç njofton BroadwayWorld.
«Hamleti mbart një përgjegjësi të rëndë për të këqijat e kohës sonë», thotë Duke. Ai e përshkruan princin danez si të depresuar, të dhunshëm dhe fajtor për zgjedhjen e shtyrjes në vend të veprimit. Pasi mëson se drama e tij është anuluar — për rrethana jashtë kontrollit të tij — Hamleti ngjitet në skenë për herë të fundit gjithsesi: ka përgatitur material të ri dhe shpreson t’i bindë spektatorët ta lënë të qëndrojë. Në duart e Lost Dog, asgjë nuk është e shenjtë: personazhi më ikonik i Shekspirit bëhet pika e nisjes për një eksplorim komik të errët të ekzistencës, dashurisë, hakmarrjes dhe historive nga të cilat nuk mund të shpëtojmë — sado që përpiqemi.
Produksioni i ri kombinon teatrin, lëvizjen, tekstin dhe muzikën. Vetë Ben Duke luan Hamletin, ndërsa Miguel Altunaga — i njohur nga bashkëpunimet me Rambert, Akram Khan dhe Wayne McGregor — dhe Hannah Shepherd, fituese e çmimit kombëtar britanik të vallëzimit 2025 për rolin e Medeas në «Ruination» të Lost Dog, interpretojnë personazhet e tjera. Sipas kompanisë, pyetja që e shtyu Duke-n drejt këtij projekti mbetet e hapur: pse vazhdojmë ta luajmë Hamletin dhe çfarë pasqyron ai për problemet brenda të cilave jetojmë sot.
Lost Dog është një kompani e njohur e teatrit të vallëzimit, e drejtuar nga Duke, puna e të cilit është parë edhe më parë në skenat e Sadler’s Wells. «The Last Hamlet» u shfaq në Paris në Théâtre des Abbesses nga 22 deri më 30 shtator dhe është koproduksion i Théâtre de la Ville–Paris, Sadler’s Wells, Festivalit të Avinjonit dhe RomaEuropa Festival. Në Londër, shfaqjet nisin më 4 nëntor në Sadler’s Wells East, hapësirën e re të institucionit në lindje të kryeqytetit britanik.
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