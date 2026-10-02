Trump për ekzekutimin e dështuar të Christa Pike: «Nuk duhet të jetë shumë e vështirë»
Presidenti amerikan Donald Trump komentoi për herë të parë ekzekutimin e dështuar të Christa Pike në Tenesi, duke thënë se një ekzekutim me injeksion letal «nuk duhet të jetë shumë i vështirë», siç njofton USA Today.
Trump u pyet nga një gazetar gjatë një udhëtimi më 1 tetor në Denton, Teksas, nëse planifikon ndryshime në dënimin me vdekje pas ekzekutimit të pasuksesshëm të Pike, e cila mbijetoi një injeksion letal të dhënë si dënim për një vrasje të kryer 31 vjet më parë.
«Epo, ajo ishte një situatë interesante, por do t’ju duhet të flisni me Tenesin për këtë, nëse do të vazhdojnë apo jo», tha Trump pasi zbriti në Teksas me Air Force One, sipas USA Today.
Presidenti më pas iu kthye kongresmenit Ronny Jackson, ish-mjekut të Shtëpisë së Bardhë që ishte pjesë e grupit shoqërues: «E di se për çfarë bëhet fjalë? Një ekzekutim ku ilaçi nuk funksionoi tamam… Si ndodh kjo?» Jackson u përgjigj: «Nuk e di si ndodh. Duhet të jetë e lehtë për t’u bërë.» «Nuk duhet të jetë shumë e vështirë», i tha Trump.
Avokati i Pike, Randy Spivey, u tha gazetarëve se klientja e tij është gjallë, por në gjendje kritike dhe e shtruar në spital, një ditë pasi dy shiringa me ilaçin pentobarbital dështuan ta vrisnin. Sipas avokatit Stephen Ferrell, për shkak të gjendjes së gjakut dhe venave «të vështira» të Pike, ekspertët mjekësorë kishin parashikuar se linja intravenoze mund të zhvendosej ose të çante venat (infiltrim).
Guvernatori i Tenesit, Bill Lee, e quajti situatën «tragjedi» dhe shpalli pezullimin e ekzekutimeve në shtet për pjesën e mbetur të vitit 2026, duke vënë në pikëpyetje ekzekutimin e caktuar për 3 dhjetor të të dënuarit tjetër, Gary Wayne Sutton. Lee urdhëroi gjithashtu një rishikim gjithëpërfshirës nga palë të treta.
Departamenti i Korrigjimeve të Tenesit tha se ndoqi të gjitha protokollet: çdo set përbëhet nga katër shiringa — një me solucion steril, dy me 50 mililitra pentobarbital dhe një tjetër me solucion. Ekzekutimi i dështuar i Pike vjen pasi Tenesi më herët këtë vit dështoi të ekzekutonte Tony Carruthers, sepse një anëtar i stafit nuk arriti të vendoste linjën qendrore. Pike do të kishte qenë gruaja e parë e ekzekutuar në Tenesi në më shumë se 200 vjet. Në vitin 1995, ajo, atëherë 18 vjeçe, i dashuri i saj Tadaryl Shipp, 17 vjeç, dhe një mik tjetër e joshën 19-vjeçaren Colleen Slemmer në pyjet e Knoxville, ku Shipp dhe Pike e torturuan dhe e vranë; Pike dyshonte se Slemmer interesohej për Shipp-in.
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