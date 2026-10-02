UKMTO konfirmon goditjen e supertankerit në Hormuz: anija 2.5 milionë fuçi u godit nga një projektil i panjohur
Një supertanker me 2.5 milionë fuçi naftë u godit nga një projektil i panjohur dhe mori zjarr ndërsa kalonte Ngushticën e Hormuzit, konfirmoi Zyra e Operacioneve Tregtare Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), siç njofton Al Jazeera.
Konfirmimi i autoritetit britanik vjen pasi mediat iraniane raportuan të mërkurën se supertankeri ishte goditur dhe ishte përfshirë nga flakët në ngushticë — ngjarje e raportuar edhe mbrëmë në 24-ore.com.
Hormuzi mbetet pika më e nxehtë e luftës: bllokada amerikane ndaj naftës iraniane vazhdon, ndërsa Teherani dhe Huthi-t e Jemenit kanë kërcënuar vazhdimisht lundrimin tregtar në ngushticë dhe në Detin e Kuq.
Ndërkohë, sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi se Irani nuk ngarkoi asnjë fuçi nafte në cisterna gjatë gjithë muajit shtator — tregues se bllokada po e pret plotësisht burimin kryesor të të ardhurave të regjimit.
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