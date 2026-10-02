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02 Tet 2026
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UKMTO konfirmon goditjen e supertankerit në Hormuz: anija 2.5 milionë fuçi u godit nga një projektil i panjohur Trump: Irani duhet të sillet “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë” Trump në Teksas mbështet Paxton-in: “Është një dhimbje koke, por kemi nevojë për të” Trump për ekzekutimin e dështuar të Christa Pike: «Nuk duhet të jetë shumë e vështirë» «Hamleti i fundit» i Ben Duke ngjitet në Sadler’s Wells East të Londrës: kërcënimi se tragjedia e Shekspirit «nuk do të luhet më kurrë»
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Konflikti SHBA - Iran

UKMTO konfirmon goditjen e supertankerit në Hormuz: anija 2.5 milionë fuçi u godit nga një projektil i panjohur

· 1 min lexim

Një supertanker me 2.5 milionë fuçi naftë u godit nga një projektil i panjohur dhe mori zjarr ndërsa kalonte Ngushticën e Hormuzit, konfirmoi Zyra e Operacioneve Tregtare Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), siç njofton Al Jazeera.

Supertanker naftembajtës
Supertanker naftembajtës (foto arkiv: Wikimedia Commons)

Konfirmimi i autoritetit britanik vjen pasi mediat iraniane raportuan të mërkurën se supertankeri ishte goditur dhe ishte përfshirë nga flakët në ngushticë — ngjarje e raportuar edhe mbrëmë në 24-ore.com.

Hormuzi mbetet pika më e nxehtë e luftës: bllokada amerikane ndaj naftës iraniane vazhdon, ndërsa Teherani dhe Huthi-t e Jemenit kanë kërcënuar vazhdimisht lundrimin tregtar në ngushticë dhe në Detin e Kuq.

Ndërkohë, sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi se Irani nuk ngarkoi asnjë fuçi nafte në cisterna gjatë gjithë muajit shtator — tregues se bllokada po e pret plotësisht burimin kryesor të të ardhurave të regjimit.

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