☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 02 Tetor 2026
S&P 500 7,666 ▲0.19%
DOW 50,927 ▲0.04%
NASDAQ 26,872 ▲0.04%
NAFTA 93.08 ▲0.23%
ARI 4,198 ▼0.1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $84,746 ▲ +1.52% ETH $2,703 ▲ +0.77% XRP $1.4925 ▲ +0.4% SOL $118.5500 ▲ +0.48%
S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 93.08 ▲0.23 % ARI 4,198 ▼0.1 % S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 93.08 ▲0.23 % ARI 4,198 ▼0.1 %
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
02 Tet 2026
Breaking
UKMTO konfirmon goditjen e supertankerit në Hormuz: anija 2.5 milionë fuçi u godit nga një projektil i panjohur Trump: Irani duhet të sillet “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë” Trump në Teksas mbështet Paxton-in: “Është një dhimbje koke, por kemi nevojë për të” Trump për ekzekutimin e dështuar të Christa Pike: «Nuk duhet të jetë shumë e vështirë» «Hamleti i fundit» i Ben Duke ngjitet në Sadler’s Wells East të Londrës: kërcënimi se tragjedia e Shekspirit «nuk do të luhet më kurrë»
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Trump: Irani duhet të sillet “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë”

· 1 min lexim

Presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi Iranin se duhet të veprojë “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë”, në deklaratën e tij më të re për përballjen SHBA–Iran, siç njofton Al Jazeera.

Duke folur në uzinën e kamionëve Peterbilt Motors në Denton të Teksasit, Trump tha se konfrontimi do të marrë fund “shumë shpejt”, pa dhënë detaje se si. Ai kërcënoi pasoja të rënda nëse Teherani dështon të arrijë një marrëveshje me Uashingtonin.

Trump vuri gjithashtu në dyshim aftësinë e Iranit për t’i mbajtur premtimet, duke thënë: “Kur bëj një marrëveshje me këtë kompani, do ta mbash atë. Kur bëni marrëveshje me ata, ka shumë mundësi që nuk do ta mbajnë atë.”

Deklarata vjen pas bisedimeve intensive në Nju Jork: Irani i kishte propozuar Uashingtonit rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditësh në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane — një ofertë që Trump e hodhi poshtë më 26 shtator.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu