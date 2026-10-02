Trump: Irani duhet të sillet “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë”
Presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi Iranin se duhet të veprojë “siç duhet dhe me mençuri”, përndryshe “nuk do të jetë për një kohë të gjatë”, në deklaratën e tij më të re për përballjen SHBA–Iran, siç njofton Al Jazeera.
Duke folur në uzinën e kamionëve Peterbilt Motors në Denton të Teksasit, Trump tha se konfrontimi do të marrë fund “shumë shpejt”, pa dhënë detaje se si. Ai kërcënoi pasoja të rënda nëse Teherani dështon të arrijë një marrëveshje me Uashingtonin.
Trump vuri gjithashtu në dyshim aftësinë e Iranit për t’i mbajtur premtimet, duke thënë: “Kur bëj një marrëveshje me këtë kompani, do ta mbash atë. Kur bëni marrëveshje me ata, ka shumë mundësi që nuk do ta mbajnë atë.”
Deklarata vjen pas bisedimeve intensive në Nju Jork: Irani i kishte propozuar Uashingtonit rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditësh në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane — një ofertë që Trump e hodhi poshtë më 26 shtator.
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