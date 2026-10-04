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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Trump thotë se Irani është “shkatërruar” dhe ka hequr dorë pothuajse nga programi bërthamor

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Presidenti Donald Trump duke folur para gazetarëve. (Foto: Shtëpia e Bardhë / Wikimedia Commons)

Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi të shtunën mbrëma se Irani ka hequr dorë “praktikisht” nga çdo plan për armë bërthamore, duke e përshkruar regjimin iranian si “të shkatërruar” pas muajsh konflikti me Uashingtonin dhe Izraelin, siç njofton Al Jazeera.

“Kemi një vendim që do ta marr për Iranin. Irani është shkatërruar, kështu që pyetja e vetme është, do të jetë ose me rrugën e lehtë, ose me rrugën e vështirë,” u tha Trump gazetarëve.

Deklaratat u bënë në mes të konfliktit shtatë-mujor mes SHBA-së dhe Iranit, i cili ka paralizuar ngushticën e Hormuzit dhe ka tronditur tregjet globale të energjisë.

Trump ka kërcënuar vazhdimisht me sulme të reja ndaj Iranit nëse Teherani nuk pranon kushtet e Uashingtonit, ndërsa negociatat indirekte mes dy palëve nuk kanë dhënë ende rezultat.

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