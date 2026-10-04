SHBA i kthen Kinës 58 objekte kulturore të kontrabanduara: skulptura Bodhisattva dhe skelet dinozauri 120 milionë vjet të vjetër
Ceremonia u mbajt në ambasadën kineze në Uashington: mes objekteve të kthyera, dy skulptura Bodhisattva — njëra nga shpellat Tianlongshan e grabitur më shumë se 100 vjet më parë — statuja terrakote kalorësish dhe skeleti i plotë i një dinozauri të vogël.
Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer Kinës 58 objekte të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, në një ceremoni të mbajtur më 16 shtator 2026 në Ambasadën e Kinës në Uashington, siç njofton ICE. Dorëzimi u realizua nga Njësia e Hetimeve për Sigurinë Kombëtare (HSI) e Agjencisë për Zbatimin e Imigracionit dhe Doganave (ICE), në bashkëpunim me nëntë zyra të saj, Byronë Federale të Hetimeve (FBI), Departamentin e Shtetit dhe Doganat e Mbrojtjen e Kufirit.
Mes objekteve të kthyera janë dy skulptura Bodhisattva, nga të cilat njëra vjen nga shpellat Tianlongshan në provincën Shanxi të Kinës — një zonë e grabitur dhe e trafikuar jashtë vendit më shumë se 100 vjet më parë — statuja terrakote kalorësish, si dhe skeleti i plotë i një Psittacosaurus-i, një dinozaur i vogël me sqep që jetoi 105–120 milionë vjet më parë. Grupi përfshin gjithashtu kocka dhe vezë të fosilizuara dinozaurësh.
Të nesërmen e ceremonisë, gjashtë objekte bronzi shtesë u kthyen në Kinë nga Prokuroria e Distriktit të Manhatanit, sipas të njëjtit njoftim. Lajmi u pasqyrua edhe në rubrikën “Morning Links” të ARTnews-it më 2 tetor 2026.
Kthimi bëhet në kuadër të marrëveshjes bilaterale të nënshkruar mes SHBA-së dhe Kinës në vitin 2014 për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore kineze, e cila rinovohet çdo pesë vjet — herën e fundit në vitin 2024. Që nga viti 2009, HSI ka kthyer në Kinë më shumë se 120 objekte të trashëgimisë kulturore.
Sipas HSI-së, hetimet për kontrabandën e artit synojnë ndalimin e tregtisë së paligjshme të antikuiteteve — një treg që shpesh financon veprimtari kriminale — dhe kthimin e trashëgimisë te pronarët e saj të ligjshëm. Ambasadori i Kinës në SHBA, Xie Feng, e quajti dorëzimin “një kapitull të ri” në marrëdhëniet mes dy vendeve.
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