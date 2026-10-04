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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Pezeshkian: Irani miratoi masa të reja për menaxhimin e “kushteve speciale” ekonomike

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Presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi se qeveria e tij ka miratuar një “rregullim të ri për menaxhimin e këtyre kushteve speciale”, përballë sanksioneve të ashpra dhe presionit ekonomik, siç raporton Al Jazeera në transmetimin e saj live.

“Plani i armikut në muajt e fundit ka qenë të presë arteriet vitale të vendit me qëllim ushtrimin e presionit mbi popullin fisnik të Iranit”, shkroi Pezeshkian në një postim në X. “Presioni ekonomik është intensifikuar, por me hir të Zotit, me shoqërimin e popullit dhe masat e marra nga kolegët tanë në qeveri, nuk i kemi lejuar objektivat e armikut në luftën ekonomike të realizohen”, shtoi ai.

Flamuri iranian në Teheran.
Flamuri iranian në Teheran.

Deklarata vjen teksa Shtetet e Bashkuara po ashpërsojnë sanksionet kundër Teheranit, duke synuar edhe sektorët e automobilave dhe hekurudhave, si pjesë e bllokadës detare të porteve iraniane. Analistët paralajmërojnë se lufta tetëmujore SHBA–Iran po rëndon gjithnjë e më shumë mbi ekonominë iraniane, ndërsa çmimet e naftës mbeten pranë niveleve rekord.

Sipas profesorit të Universitetit të Teheranit, Atefeh Taghiani, presioni ekonomik dhe kërcënimet e Uashingtonit nuk kanë gjasa ta detyrojnë Iranin të tërhiqet — përkundrazi, “sa kohë që ekziston një kërcënim ekzistencial, kjo do ta forcojë vendosmërinë e iranianëve”, tha ajo për Al Jazeera-n.

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