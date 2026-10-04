«Battlefield» shkon në Hollywood: Sony kryeson garën për filmin, me Christopher McQuarrie regjisor dhe Michael B. Jordan producent
Sony Pictures është përparesorja në bisedimet për paketën e filmit live-action të EA-së, pas asaj që TheWrap e quan garën më të madhe të ofertave të vitit — me Warner Bros. Discovery, Amazon MGM, Universal dhe Netflix si ofertues të mundur.
«Battlefield», seria legjendare e lojërave video të Electronic Arts, po i afrohet ekranit të madh: Sony Pictures ka dalë si përparesorja dhe është në bisedime për të fituar paketën e filmit live-action që doli në treg pranverën e kaluar, siç njofton ekskluzivisht TheWrap.
Regjisori Christopher McQuarrie («Mission: Impossible») do ta shkruajë, drejtojë dhe prodhojë adaptimin e serisë më të shitur ushtarake të EA-së, ndërsa Michael B. Jordan, fituesi i Oscar-it për «Sinners», është bashkëngjitur si producent dhe mund të luajë rolin kryesor. Në ekipin e producentëve janë gjithashtu Jesse Stern i Electronic Arts, Carter Swan i Emerald Neon, Roy Lee dhe Miri Yoon i Vertigo, si dhe Elizabeth Raposo i Outlier Society.
Gara ka qenë e ashpër: sipas TheWrap, Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Universal dhe Netflix i paraqitën të gjitha ofertat, duke e bërë këtë «luftën më të madhe të ofertave të vitit» në Hollywood. Lajmi u konfirmua edhe nga The Hollywood Reporter, ndërsa Sony nuk pranoi të komentonte për bisedimet — kështu që marrëveshja nuk është ende e mbyllur.
Kohëzgjedhja nuk është e rastësishme. «Battlefield 6» u bë loja më e shitur e vitit 2025 në SHBA, me mbi 7 milionë kopje të shitura në tre ditët e para — suksesi më i madh në historinë e franshizës, e cila nisi në vitin 2002 me «Battlefield 1942». Kështu Hollywood-i po vazhdon vrullin e adaptimeve të lojërave video: rivali i vjetër «Call of Duty» po bëhet film nga Paramount (me datë publikimi 30 qershor 2028), ndërsa «The Super Mario Galaxy Movie» nga Illumination, Nintendo dhe Universal është filmi më i madh i vitit 2026 deri tani, me 764 milionë dollarë në gjithë botën.
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