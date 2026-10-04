☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,766 ▲ +0.22% ETH $2,688 ▲ +0.68% XRP $1.4871 ▲ +0.06% SOL $119.7000 ▲ +0.83%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
04 Tet 2026
Breaking
Manakeesh me za’atar — bukëzat levantine me erëza dhe vaj ulliri “Barbie 2” po kthehet: Skydance i vë themelet vazhdimit të Greta Gerwig — bisedimet me Margot Robbie-n kanë nisur Shtëpia e Bardhë krijon «Super Intelligence Force»: Jay Clayton udhëheq grupin e punës për IA-në, raporti brenda 120 ditëve Medvedev: Rusia nuk do ta sakrifikojë kurrë marrëdhënien me Iranin — “partnerë strategjikë përgjithmonë” 500 mijë protestues në Madrid për krizën e banesave
Menu
Pulë

Pata pekineze — delikatesa kineze me lëkurë krokante dhe petulla të holla

Pekin — E pjekur sipas traditës së lashtë perandorake me lëkurë të artë e krokante, servirur me petulla të avullta, kastravec, qepë të njoma dhe salcë hoisin.

· 2 min lexim

Pata pekineze është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës kineze, e përgatitur që nga epoka perandorake dhe e lidhur ngushtë me qytetin e Pekinit, siç përshkruhet edhe në artikullin enciklopedik të Wikipedia-s për “Peking duck”. Çelësi i saj është lëkura e hollë dhe krokante, e arritur përmes tharjes së gjatë të rosës përpara pjekjes, dhe servirja tradicionale me petulla të avullta, kastravec, qepë të njoma dhe salcë hoisin.

PËRBËRËSIT (për 6 persona):

  • 1 rosë e plotë (rreth 2.5 kg), e pastruar mirë
  • 3 lugë gjelle mjaltë
  • 4 lugë gjelle uthull orizi (ose uthull molle)
  • 2 lugë gjelle salcë soje
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji pluhur erëzash kineze (five-spice)
  • 2 lugë gjelle ujë të vluar
  • Për servirje: 12–16 petulla kineze të avullta, 1 kastravec i prerë në shirita, 4–5 qepë të njoma të prera hollë, salcë hoisin

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Pastrojeni rosën, hiqni dhjamin e tepërt nga brendësia dhe thajeni mirë me letër kuzhine.
  2. Në një tas përzieni mjaltin, uthullën e orizit, salcën e sojës, kripën, erëzat five-spice dhe ujin e vluar derisa mjalti të shkrihet.
  3. Lyeni rosën nga jashtë me glazurën (dhe pak nga brenda); lëreni të thahet në frigorifer të pambuluar 12–24 orë — ky hap është çelësi i lëkurës krokante.
  4. Nxehni furrën në 200°C. Vendosni rosën me gjoksin lart në një tepsi me rrjetë (me pak ujë në fund për të mbledhur yndyrën).
  5. Pjekeni 30 minuta në 200°C, pastaj ulni në 175°C dhe vazhdoni edhe 60–70 minuta, duke e lyer 1–2 herë me glazurën e mbetur, derisa lëkura të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe të bëhet krokante.
  6. Lëreni të pushojë 10–15 minuta, pastaj priteni në feta të holla — fillimisht lëkurën, pastaj mishin.
  7. Servireni me petulla të avullta: vendosni pak salcë hoisin në petull, shtoni feta rose, shirita kastraveci dhe qepë të njoma, mbështilleni dhe hani me duar ose me shkopinj.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (+12–24 orë tharje) | Koha e pjekjes: rreth 1 orë e 40 minuta | Porcione: 6

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu