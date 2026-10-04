Pata pekineze — delikatesa kineze me lëkurë krokante dhe petulla të holla
Pekin — E pjekur sipas traditës së lashtë perandorake me lëkurë të artë e krokante, servirur me petulla të avullta, kastravec, qepë të njoma dhe salcë hoisin.
Pata pekineze është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës kineze, e përgatitur që nga epoka perandorake dhe e lidhur ngushtë me qytetin e Pekinit, siç përshkruhet edhe në artikullin enciklopedik të Wikipedia-s për “Peking duck”. Çelësi i saj është lëkura e hollë dhe krokante, e arritur përmes tharjes së gjatë të rosës përpara pjekjes, dhe servirja tradicionale me petulla të avullta, kastravec, qepë të njoma dhe salcë hoisin.
PËRBËRËSIT (për 6 persona):
- 1 rosë e plotë (rreth 2.5 kg), e pastruar mirë
- 3 lugë gjelle mjaltë
- 4 lugë gjelle uthull orizi (ose uthull molle)
- 2 lugë gjelle salcë soje
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji pluhur erëzash kineze (five-spice)
- 2 lugë gjelle ujë të vluar
- Për servirje: 12–16 petulla kineze të avullta, 1 kastravec i prerë në shirita, 4–5 qepë të njoma të prera hollë, salcë hoisin
HAPAT E PËRGATITJES:
- Pastrojeni rosën, hiqni dhjamin e tepërt nga brendësia dhe thajeni mirë me letër kuzhine.
- Në një tas përzieni mjaltin, uthullën e orizit, salcën e sojës, kripën, erëzat five-spice dhe ujin e vluar derisa mjalti të shkrihet.
- Lyeni rosën nga jashtë me glazurën (dhe pak nga brenda); lëreni të thahet në frigorifer të pambuluar 12–24 orë — ky hap është çelësi i lëkurës krokante.
- Nxehni furrën në 200°C. Vendosni rosën me gjoksin lart në një tepsi me rrjetë (me pak ujë në fund për të mbledhur yndyrën).
- Pjekeni 30 minuta në 200°C, pastaj ulni në 175°C dhe vazhdoni edhe 60–70 minuta, duke e lyer 1–2 herë me glazurën e mbetur, derisa lëkura të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe të bëhet krokante.
- Lëreni të pushojë 10–15 minuta, pastaj priteni në feta të holla — fillimisht lëkurën, pastaj mishin.
- Servireni me petulla të avullta: vendosni pak salcë hoisin në petull, shtoni feta rose, shirita kastraveci dhe qepë të njoma, mbështilleni dhe hani me duar ose me shkopinj.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (+12–24 orë tharje) | Koha e pjekjes: rreth 1 orë e 40 minuta | Porcione: 6
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