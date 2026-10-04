Medvedev: Rusia nuk do ta sakrifikojë kurrë marrëdhënien me Iranin — “partnerë strategjikë përgjithmonë”
Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitry Medvedev, deklaroi se Moska "kurrë nuk do t'i sakrifikojë marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit" dhe se dy vendet "janë partnerë strategjikë dhe do të mbeten të tillë përgjithmonë".
Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitry Medvedev, ka deklaruar se Moska nuk do ta sakrifikojë kurrë marrëdhënien e saj me Iranin për asnjë vend tjetër, duke i quajtur të dy vendet “partnerë strategjikë përgjithmonë”, siç njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj të luftës në Iran.
“Kurrë nuk do t’i sakrifikojmë marrëdhëniet tona me Republikën Islamike të Iranit, pa marrë parasysh se kush na e kërkon. Ne dhe Irani jemi partnerë strategjikë dhe do të mbetemi të tillë përgjithmonë”, u shpreh Medvedev, sipas raportimit të medias iraniane Webangah.
Medvedev shtoi se Rusia është e gatshme të ofrojë çdo shërbim ndërmjetësimi që mund të ndihmojë në zgjidhjen afatgjatë të situatës në Iran, duke theksuar se kjo çështje diskutohet gjithmonë me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve, qofshin vende arabe apo amerikanët. Ai e cilësoi situatën e sigurisë në rajon si “shumë të rëndë”, kryesisht për shkak të agresioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, dhe paralajmëroi se bota do të përballet me kolaps ekonomik nëse nuk negociohet: “Duhet të negociojmë, jo të përplasim shpatat”.
Deklarata e Medvedev-it vjen ndërsa lufta SHBA–Iran po hyn në muajin e tetë dhe pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se Irani është “shkatërruar” dhe ka hequr dorë pothuajse nga programi bërthamor — një sinjal i qartë se Moska nuk ka ndërmend ta lërë Teheranin vetëm përballë presionit amerikan.
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