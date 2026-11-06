Nike x Melitta Baumeister: kapsula e plotë dhe atleti i ri Rift Rocker dalin më 5 nëntor
Xhaketa puffer e kthyeshme me mbajtëse çante në formë bananeje, xhaketë sportive me balluke të heqshme dhe çorape tabi; Rift Rocker kushton 220 dollarë, ndërsa shpërndarja e gjerë nis më 12 nëntor
Stilistja gjermane Melitta Baumeister, fituese e CFDA/Vogue Fashion Fund 2023, ka prezantuar bashkëpunimin e saj të plotë me Nike: një kapsulë veshjesh nga koka te këmbët dhe një atlete të re, Rift Rocker. Koleksioni doli më 5 nëntor në faqen e saj, siç njofton WWD, ndërsa më 12 nëntor arrin në SNKRS, dyqanet NikeLab në Paris dhe Shangai, Dover Street Market dhe shitës të zgjedhur.
Linja përfshin një xhaketë puffer të kthyeshme, me mëngë dhe jakë të heqshme dhe një futëse në formë bananeje mbi një rrip elastik që mban një çantë tote, një xhaketë sportive të gjerë me balluke të heqshme dhe logon Swoosh të derdhur në argjilë mbrapa qafës, pantallona sportive me strukturë, zinxhir të shtrembëruar dhe një varëse çelësash argjile në formë hunde, si dhe çorape tabi me gisht të ndarë.
Rift Rocker ruan gishtin e ndarë të modelit klasik Nike Rift, shton pjesën e sipërme prej lëkure të vjetëruar dhe qëndron mbi një taban të trashë të lakuar, në formë argjile të skulpturuar. “Atletet shpesh duken sikur dalin nga një printer 3D”, i tha Baumeister WWD-së, “ndaj doja vërtet ta ktheja ndjesinë se gjithçka është bërë me duar.” Atleti kushton 220 dollarë dhe vjen në dy ngjyra: e zezë me efekt të plasaritur dhe “Yukon Brown”.
Ky është bashkëpunimi i dytë i stilistes me Nike, pas ngjyrave të vitit të kaluar për Vomero Premium dhe Pegasus Premium, por hera e parë që ajo projekton pamjen e plotë. Nga argjila si pikënisje, koleksioni qëllimisht duket i bërë me dorë, larg formave të lëmuara dixhitale të atleteve moderne.
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