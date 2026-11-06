Investitorët potencialë: reagimi kundër inteligjencës artificiale mund të rrezikojë afatin e IPO-së së Anthropic
Investitorët kërkojnë vlerësim më tërheqës se shifra e diskutuar prej 1.5 trilionë dollarësh dhe një zbritje më të madhe për t'u angazhuar në ofertën publike, pas shitjes më të fortë të aksioneve teknologjike në një vit
Investitorët potencialë në ofertën publike fillestare (IPO) të shumëpritur të Anthropic po ngrenë dyshime nëse startup-i i inteligjencës artificiale mund të vazhdojë me prezantimin për investitorët (roadshow) të planifikuar për javën e ardhshme, në kohë për një listim në nëntor, siç njofton Reuters, duke cituar njerëz të njohur me diskutimet e investitorëve.
Sipas raportimit të Reuters, investitorët po shtyjnë për një vlerësim më tërheqës që të angazhohen në ofertë, ndërsa disa prej tyre e shohin vlerësimin e diskutuar së fundi prej 1.5 trilionë dollarësh si të vendosur në skajin e lartë të pritshmërive.
Diskutimet pasqyrojnë pjesërisht ndikimin e shitjes më të fortë të aksioneve teknologjike në një vit — indeksi Nasdaq ra 5.5 për qind të enjten, ndërsa aksionet e çipave shënuan rënien e dytë më të madhe në histori — si dhe pasigurinë gjeopolitike që po e mjegullon perspektivën për ofertat e reja publike.
Roadshow-ja pritej fillimisht të niste në javën e 9 nëntorit, siç kishte raportuar më herët Reuters, me përcaktimin e çmimit që do të pasonte javën tjetër. Anthropic refuzoi të komentojë për raportimin.
Sipas njerëzve të njohur me diskutimet, Anthropic mund të ketë nevojë të ofrojë një zbritje më të madhe për të siguruar angazhimet e investitorëve, veçanërisht ndërsa këta të fundit njohin nevojën e kompanisë për të mbledhur kapital, duke pasur parasysh historikun e humbjeve tremujore dhe angazhimet e mëdha që ajo ka marrë ndaj partnerëve në ndërtimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale.
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