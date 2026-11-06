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Moda

Pierpaolo Piccioli largohet nga Balenciaga pas pak më shumë se një viti si drejtor kreativ

Kering njoftoi të enjten largimin; pasardhësi nuk është emëruar ende, ndërsa drejtimi i ri kreativ i shtëpisë do të shpallet së shpejti

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Pierpaolo Piccioli po largohet nga posti i drejtorit kreativ të Balenciaga-s, pas pak më shumë se një viti në krye të shtëpisë luksoze. Largimin e njoftoi të enjten grupi Kering, siç njofton Fashionista, duke shtuar se pasardhësi nuk është emëruar ende dhe se “drejtimi i ri kreativ i Balenciaga-s do të shpallet së shpejti”.

“Jemi thellësisht mirënjohës për kontributin e Pierpaolo-s te Balenciaga”, tha presidenti dhe drejtori ekzekutiv i shtëpisë, Gianfranco Gianangeli. “Përmes vizionit të tij, ai riafirmoi origjinën couture të shtëpisë, duke sjellë qasjen e tij të menduar ndaj mjeshtërisë, ndërtimit dhe kreativitetit.” Edhe drejtori ekzekutiv i Kering, Luca de Meo, e quajti Piccioli-n “një couturier të jashtëzakonshëm dhe talent kreativ, për të cilin kemi respektin më të madh”.

Piccioli mori zyrtarisht postin në korrik 2025, duke pasuar Demna-n, sot drejtor artistik i Gucci-t. Thashethemet për largimin e tij qarkullonin prej javësh: Puck News raportoi më 23 tetor se stilisti ishte drejt daljes dhe se, sipas raportimeve, Martine Rose ka nënshkruar marrëveshjen për postin e lartë te Balenciaga, pretendim për të cilin Kering nuk pranoi të komentojë.

Përpara Balenciaga-s, Piccioli drejtoi Valentino-n nga viti 2008 deri në vitin 2024, pas më shumë se dy dekadash në atë shtëpi. Në koleksionin e tij debutues për Balenciaga, pranvera 2026, ai u largua nga streetwear-i i epokës Demna drejt veshjeve me teksturë dhe siluetave të ngritura, duke i bërë homazh vazhdimisht themeluesit Cristóbal Balenciaga.

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