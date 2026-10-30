Anije në flakë në Ngushticën e Hormuzit, 25 milje detare në verilindje të Khasabit — UKMTO: shkaku i panjohur
Anija po lundronte në dalje të ngushticës kur mori flakë pas një incidenti të enjten në mbrëmje; gjendja e ekuipazhit, përmasat e dëmeve dhe ndikimi mjedisor mbeten të panjohura, njofton UKMTO duke cituar një raport të palës së tretë.
Një anije që po lundronte në dalje të Ngushticës së Hormuzit mori flakë pas një incidenti të enjten, rreth 25 milje detare në verilindje të Khasabit të Omanit, siç njofton Reuters duke cituar qendrën britanike të operacioneve tregtare detare UKMTO. Raportimi, i regjistruar nga UKMTO me paralajmërimin 187-26, është incidenti i dytë detar i ditës në të njëjtin sektor të ngushticës.
Sipas UKMTO-së, shkaku i zjarrit mbetet i panjohur, ashtu si edhe gjendja e ekuipazhit, përmasat e dëmeve dhe ndikimi i mundshëm mjedisor. Njoftimi bazohet në raportin e një pale të tretë dhe autoritetet po hetojnë, ndërsa anijeve në zonë u kërkohet të lundrojnë me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.
Incidenti i ri ndodh vetëm disa orë pasi anija tradicionale dhow, e raportuar në flakë në mëngjes rreth 9 milje detare në veri të Khasabit, u fundos me ekuipazhin e evakuuar të sigurt — ngjarje për të cilën Garda Revolucionare iraniane pretendoi se tri, e më pas katër cisterna kishin goditur mina detare në rrugën jugore “të paautorizuar” të ngushticës, pretendim që Komanda Qendrore amerikane e ka hedhur poshtë duke këmbëngulur se rrugët kryesore të lundrimit janë pastruar nga minat.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e konsumit botëror të naftës, mbetet pothuajse e paralizuar që nga fillimi i luftës SHBA–Iran: trafiku tregtar ka rënë në një fraksion të niveleve të paraluftës dhe çdo incident i ri në ujërat pranë gadishullit Musandam rrit tensionin mbi sigurinë e lundrimit dhe tregjet e energjisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.