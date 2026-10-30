SHBA godet një lëshues raketash në ishullin Qeshm pas të shtënave iraniane ndaj një avioni; raportohen edhe goditje në bazën detare të Jaskut
Një zyrtar i CENTCOM-it tha se Forcat Ajrore amerikane goditën lëshuesin nga i cili forcat iraniane kishin hapur zjarr ndaj një avioni mbi Qeshm; raportime lokale flasin edhe për katër raketa në bazën e marinës iraniane në Jask, goditje që askush nuk i ka marrë përsipër.
Forcat Ajrore të Shteteve të Bashkuara goditën të enjten në mbrëmje një lëshues raketash në ishullin iranian Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit, pasi forcat iraniane kishin lëshuar raketa tokë-ajër ndaj një avioni ushtarak që fluturonte mbi ishull, siç raporton OSINT613 duke cituar një zyrtar të Komandës Qendrore amerikane (CENTCOM). Garda Revolucionare iraniane, përmes agjencisë Tasnim, tha se kishte hapur zjarr ndaj një avioni luftarak pranë Qeshmit dhe e kishte detyruar të tërhiqej.
“Kjo është një zonë që e kemi vëzhguar gjatë javës së fundit dhe ishim të përgatitur të vepronim në mënyrë mbrojtëse”, i tha zyrtari i CENTCOM-it rrjetit Faytuks. Gazetari i Axios-it, Barak Ravid, i përshkroi goditjet e fundit amerikane ndaj objektivave iraniane si “goditje vetëmbrojtëse ndaj lëshuesve”.
Ndërkohë, raportime dhe pamje lokale treguan edhe katër raketa që goditën bazën e marinës iraniane në Jask, rreth 200 kilometra në lindje përgjatë bregut, siç njofton Crust News. Askush nuk i ka marrë përsipër këto goditje dhe nuk ka ende konfirmim zyrtar për to.
Shpërthimet në Qeshm u raportuan më herët gjatë mbrëmjes edhe nga agjencia iraniane Fars; autoritetet iraniane i lidhën disa nga tingujt me të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve në ngushticë. Goditjet vijnë vetëm disa orë pasi komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, e informoi presidentin Donald Trump për opsionet ushtarake ndaj Iranit.
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