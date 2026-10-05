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05 Tet 2026
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Ushtria amerikane sulmon një anije droge në Karaibe: katër të vrarë

· 2 min lexim
Operacion kundër trafikut të drogës në Karaibe. Foto: U.S. Navy
Operacion kundër trafikut të drogës në Karaibe. Foto: U.S. Navy

Katër persona u vranë nga një sulm i ushtrisë amerikane ndaj një anijeje në Detin e Karaibeve, siç njofton Reuters, duke cituar njoftimin e Komandës Jugore të SHBA-së të dielën. Është sulmi më i ri në serinë e goditjeve që Uashingtoni thotë se synojnë “narko-terroristët”, por që ekspertët e të drejtave të njeriut i kanë dënuar si vrasje jashtëgjyqësore.

Komanda Jugore e SHBA-së (US Southern Command) tha në X se ekzekutoi “një sulm vdekjeprurës kinetik” ndaj një anijeje të shpejtë (go-fast vessel) që, sipas saj, “operonte përgjatë rrugëve të vendosura të trafikimit të narkotikëve në Karaibe”. Ajo citoi atë që e quajti “inteligjencë të konfirmuar” për të pretenduar përfshirjen aktive të anijes në trafikim narkotikësh, pa dhënë më shumë detaje. Katër personat në bord, të cilët komanda i quajti “narko-terroristë”, u vranë në sulm.

Administrata e presidentit Donald Trump ka thënë se anijet që ka goditur që nga shtatori 2025 transportonin narkotikë. Sulmet amerikane ndaj anijeve të tilla në Karaibe dhe në Paqësorin Lindor kanë vrarë më shumë se 220 persona, sipas bilanceve të raportuara.

Ekspertë dhe mbrojtës të të drejtave në SHBA dhe jashtë kanë vënë në dyshim ligjshmërinë e sulmeve. Human Rights Watch dhe Amnesty International, së bashku me ekspertë të pavarur të OKB-së, i kanë quajtur vrasje jashtëgjyqësore të paligjshme.

Ben Saul, raportuesi special i OKB-së për të drejtat e njeriut dhe kundërterrorismin, ka thënë se ka “arsye të arsyeshme për të besuar” se sulme të tilla “përbënin krime kundër njerëzimit të vrasjes sipas ligjit zakonor ndërkombëtar”.

Edhe Unioni Amerikan për Liritë Civile (ACLU) ka reaguar, duke i cilësuar pretendimet e administratës Trump ndaj atyre që synon si “pretendime të pavërtetuara, pretendime që përhapin frikë”.

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