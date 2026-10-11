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Kosova

Vrasje në Pogragjë të Gjilanit: 29-vjeçari humb jetën nga të shtënat me armë zjarri, dorasi në arrati

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Një 29-vjeçar është vrarë sonte në fshatin Pogragjë të komunës së Gjilanit, siç njofton KosovaPress. Policia rajonale për Gjilan ka pranuar informacionin për të shtëna me armë zjarri rreth orës 19:30.

Sipas zëdhënësit të policisë rajonale për Gjilan, Valon Osmani, menjëherë pas pranimit të informatës në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe Prokurori i Shtetit.

Sipas informatave fillestare, si pasojë e të shtënave me armë zjarri ka humbur jetën një person i gjinisë mashkullore i lindur në vitin 1997. Vdekjen e viktimës në vendin e ngjarjes e ka konstatuar ekipi mjekësor.

Lidhur me rastin, një person i dyshuar mashkull kosovar, i njohur për policinë, është vënë në kërkim policor, pasi dyshohet se pas kryerjes së veprës është larguar nga vendi i ngjarjes.

Policia e Kosovës, në koordinim me Prokurorin e Shtetit dhe njësitë përkatëse hetimore, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe operative për lokalizimin dhe arrestimin të dyshuarit, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.

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