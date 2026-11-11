Ravens marrin qendrën Neuzil në sekondën e fundit, Falcons marrin Vorhees dhe ndryshojnë edhe goditësin
Baltimore Ravens dhe Atlanta Falcons mbyllën shkëmbimin e fundit të ditës së afatit në NFL, pak para orës 16:00 ET të së martës. Siç njofton Pro Football Talk, Baltimore mori linjën sulmues Ryan Neuzil nga Atlanta, ndërsa Falcons morën në këmbim linjën tjetër Andrew Vorhees dhe një zgjedhje të raundit të gjashtë të vitit 2028.
Neuzil, 29 vjeç, ka qenë qendra titullare e Falcons këtë sezon dhe në të 17 ndeshjet e sezonit të kaluar. Ai është në vitin e fundit të kontratës — zgjatja dyvjeçare prej 9.5 milionë dollarësh që nënshkroi para sezonit 2025 skadon në fund të këtij sezoni — dhe në karrierë ka luajtur 69 ndeshje, 38 si titullar, të gjitha me Atlantën, ku mbërriti si lojtar i padraftuar nga Appalachian State në vitin 2021. Sipas faqes zyrtare të Ravens, Neuzil ka notën e 15-të më të lartë mes qendrave të NFL-së që kanë luajtur të paktën 50 për qind të snap-eve të ekipit këtë sezon, sipas Pro Football Focus, dhe në Baltimore ritakohet me trajnerin e linjës sulmese Dwayne Ledford, nën të cilin u formua te Falcons.
Ardhja e tij mund të sinjalizojë edhe një zhvendosje në rolin e Cam Jurgens. Ravens kishin marrë tashmë në shkëmbim qendrën Pro Bowl Jurgens, i cili ka qenë titullar në dy ndeshjet e fundit, dhe siç vë në dukje Pro Football Talk, Neuzil ka luajtur kryesisht si qendër, ndaj Jurgens mund të kthehet në rolin e guard-it. Linja e brendshme sulmese e Baltimores ka pasur probleme gjatë gjithë sezonit, ndërsa ekipi është 4-5 dhe në vendin e fundit në AFC North, por drejtori i përgjithshëm Eric DeCosta ka qenë aktiv: pas Jurgens dhe kuarterbekut Jacoby Brissett, Neuzil është përforcimi i radhës.
Në drejtimin tjetër, Vorhees ka luajtur 37 ndeshje në karrierë me 22 nisje si titullar, pesë paraqitje dhe dy nisje këtë sezon me Ravens, ku ishte guard rezervë. Ai u zgjodh nga Baltimore në raundin e shtatë të draftit 2023 nga USC, pasi pësoi një këputje të ligamentit të kryqëzuar në NFL Combine të atij viti.
Të martën mes Falcons dhe Ravens nuk u mbyll vetëm shkëmbimi i linjave. Atlanta nënshkroi edhe goditësin Jake Moody nga ekipi i stërvitjes së Baltimores dhe liroi veteranin Nick Folk, siç njoftoi Reuters duke cituar insider-in Jordan Schultz. Moody, 26 vjeç, ish-yll i Michigan Wolverines dhe zgjedhje e raundit të tretë të draftit 2023, debutoi me Ravens të enjten e kaluar dhe shënoi një goditje nga 53 jarde dhe një pikë shtesë në humbjen 33-10 ndaj Jacksonville Jaguars. Në 41 ndeshje në karrierë me San Francisco 49ers, Chicago Bears, Washington Commanders dhe Ravens ai ka realizuar 78.3 për qind të goditjeve nga fusha (65 nga 83).
Folk, 42 vjeç, pagoi një sezon të vështirë: të dielën, në humbjen 34-17 ndaj Cincinnati Bengals në Madrid, humbi goditjen e pestë të sezonit, një përpjekje nga 38 jarde, dhe e mbyll përvojnën me Falcons me 13 goditje të sakta nga 18, ndonëse në tri sezonet e mëparshme kishte qenë goditësi më i saktë i ligës. Largimi i Moody, ndërkohë, e lë Baltimoren pa goditës në rosterin aktiv, sepse Tyler Loop është në listën e të dëmtuarve, ndaj Ravens pritet të kërkojnë një zëvendësim para ndeshjes së radhës.
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