Stevenson humb ndeshjen me Lions dhe disa javë, Patriots mbeten pa dy vrapuesit e parë në Mynih
New England Patriots do të udhëtojnë drejt Mynihut pa vrapuesin e tyre kryesor. Sipas asaj që njofton ESPN përmes gazetarit Adam Schefter, Rhamondre Stevenson ka një problem me tendinën në pjesën e pasme të gjurit, i cili nuk pritet të kërkojë operacion, por, siç raporton edhe Ian Rapoport i NFL Network, do ta mbajë atë jashtë fushës për disa javët e ardhshme, përfshirë ndeshjen e së dielës kundër Detroit Lions.
Dëmtimi ndodhi në fund të çerekut të tretë të humbjes së thellë 45-27 ndaj Green Bay Packers të dielën, kur Stevenson u rrëzua me përdredhje pas një kapjeje prej gjashtë jardësh, në një moment kur Patriots humbnin 42-14. Ai nuk u kthye më në fushë për pjesën e mbetur të ndeshjes.
Stevenson ka luajtur 65 për qind të aksioneve sulmuese të ekipit këtë sezon, me 102 bartje për 399 jarde (mesatarisht 3,9 për bartje) dhe dy touchdown në tokë, plus 26 kapje për 258 jarde dhe dy touchdown të tjerë me pasim. Trajneri Mike Vrabel e ka vlerësuar vazhdimisht edhe për punën e tij në mbrojtjen e pasimit.
Problemi thellohet sepse mungon edhe vrapuesi numër dy: TreVeyon Henderson ka humbur dy ndeshjet e fundit për shkak të një sëmundjeje dhe mbetet jashtë pa një afat të qartë rikthimi. Kështu, për ndeshjen në Gjermani, Patriots mbeten me Corey Kiner dhe Lan Larison si të vetmit vrapues në rosterin aktiv, ndërsa Terrell Jennings ndodhet në ekipin e stërvitjes.
Kiner pritet të marrë ngarkesën më të madhe: këtë sezon ai ka 50 bartje për 244 jarde. “Corey po punon jashtëzakonisht fort dhe ka bërë një punë shumë të mirë”, tha Vrabel të hënën, duke shtuar se njohja e presionit dhe bllokimi i tij janë fusha ku vrapuesi duhet të përmirësohet ende.
Patriots, me bilanc 5-4, nisen për në Mynih vonë të mërkurën dhe përballen të dielën me Detroit Lions (6-2) në Allianz Arena; pas kësaj ndeshjeje, New England ka javën e pushimit.
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