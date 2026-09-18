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NHL

William Nylander i entuziazmuar që do të luajë me Gavin McKenna në fillim të kampit të Maple Leafs

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William Nylander u shpreh i gëzuar pas vendosjes së tij në të njëjtën linjë me Gavin McKenna dhe John Tavares në ditën e parë të kampit stërvitor të Toronto Maple Leafs. McKenna, 18 vjeç, erdhi në klub pas një sezoni në Penn State dhe është zgjedhja e parë e draftit të NHL 2026. Nylander kujtoi gjithashtu momentin kur më 5 maj mori vesh se skuadra kishte fituar lotarinë e draftit, një lajm që ai e përjetoi me entuziazëm.

Siç raporton nhl, në hapjen e kampit skuadra vendosi të kombinojë përvojën e Tavares me talentin e ri të McKenna, duke besuar se kjo mund të rrisë dinamikën e sulmit. Vendimi u mor nga stafi teknik i trajnerit të ri Jim Hiller, i cili vuri në dukje edhe faktin që McKenna po jeton në shtëpinë e familjes Tavares, çka i ofron mundësi të mëdha mësimi jashtë akullit.

Nylander e përshkroi bashkëpunimin me McKenna si një “ndryshim të madh” për ekipin dhe tha se ndjehet “shumë i entuziazmuar”. Ai përmendi se gjatë stërvitjeve të para pati disa mundësi të mira bashkë me të riun dhe se skuadra do të ecë hap pas hapi, pa nxituar për rezultate të parakohshme.

Përpara se të kërkonte të drejtonte, Nylander tha se do të përpiqet t’i japë këshilla McKenna-s kur të jetë e nevojshme, por po ashtu ta lejojë që të luajë dhe të fitojë përvojë në fushë. Kjo qasje synon t’i ndihmojë të rinjtë të përshtaten me ritmet dhe pritshmëritë e rangut të lartë të NHL.

Trajneri Jim Hiller shpjegoi se formimi i linjave kishte logjikën e tij: përfitimi nga prania e Tavares në rol udhëzues bashkë me të rinjtë dhe testimi i kombinimeve të ndryshme. Hiller përmendi një moment nga stërvitja ku McKenna doli nga një situatë e vështirë në qoshe dhe bëri një pasim të saktë për të krijuar hapësirë, një veprim që, sipas tij, tregon nivel të lartë lojë.

John Tavares e vlerësoi aftësinë e McKenna për të krijuar lojë edhe në trafik, ndërsa vetë McKenna tha se ndihet komod të luajë pranë lojtarëve të përvojë dhe do të përpiqet të bëjë lojën e tij, të shkojë drejt portës dhe t’i lejojë paketat të gjejnë vendin e duhur.

Sipas nhl, në anën tjetër kapitulli kryesor i ekipit do të ketë Auston Matthews në qendër midis Matthew Knies dhe Jack Roslovic, një kombinim që shpresohet të rikthejë kimizmin e zhvilluar më parë në programet e rinisë dhe të sjellë stabilitet në sulm.

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