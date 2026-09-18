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NHL

Yvan Cournoyer dhe Kupë Stanley rikthejnë emocionet në Hockeyville të Saint-Boniface

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Yvan Cournoyer, legjendë e Montreal Canadiens dhe anëtar i Hockey Hall of Fame, vizitoi Saint-Boniface me Kupën Stanley përpara ndeshjes miqësore mes Canadiens dhe Senators në Colisée Videotron në Trois-Rivières. 82-vjeçari, i njohur si një prej protagonistëve të periudhës dominuese të Canadiens në vitet 1960-1970, ka vazhduar të jetë ambasador i klubit dhe të dhurojë kohë e përkushtim për komunitetet që presin ngjarje të tilla.

Siç raporton nhl, përpjekjet e banorëve të Saint-Boniface u shpërblyen me 250,000 dollarë për përmirësime të rrethit të akullit Arena de Saint-Boniface dhe me 10,000 dollarë pajisje hokeji, pjesë e programit NHLPA Goals & Dreams dhe NHL/NHLPA Industry Growth Fund. Komiteti organizues lokal tha se nisma kërkoi përpjekje të mëdha nga i gjithë rajoni për të sjellë Hockeyville në Quebec për herë të parë që nga Roberval në 2008.

Cournoyer u prit ngrohtësisht nga banorët dhe tifozët, të cilët shfrytëzuan mundësinë për t’u fotografuar me trofeun dhe për të shkëmbyer një përshëndetje. Ish-sulmuesi, i cili ka fituar dhjetë Kupa Stanley gjatë karrierës së tij dhe është pjesë e listës së 100 lojtarëve më të mëdhenj të NHL-së, u shpreh i kënaqur për mundësinë që trofetë dhe figurat e njohura të nxisin bashkësitë lokale.

Vizita u zhvillua në prag të ndeshjes së përgatitjes midis Canadiens dhe Senators, dhe organizimi i Hockeyville u pa si një nxitje për investime dhe zhvillim lokal të hokejit, si dhe si një shans për të krijuar kujtime afatgjata për banorët e një komuniteti që ndodhet rreth dy orë larg Montrealit.

Sipas nhl, ngjarje të tilla që sjellin Kupën Stanley dhe ish-lojtarët legjendarë bëjnë që komunitetet e vogla të kenë përjetime të paharrueshme dhe të forcojnë lidhjen e tyre me sportin.

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