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WNBA

Caitlin Clark: Këpucët e mia Caitlin 1 janë më të mirat që kam luajtur me to

· 2 min lexim

Caitlin Clark, ylli i Indiana Fever dhe tre herë e zgjedhur All-Star në WNBA, vlerësoi ekipin e dizajnit të Nike për këpucët e saj të para me emrin e saj. Gjatë një konference për media ajo tha se modelin Caitlin 1 e sheh si një prej më tërheqësve në treg dhe e përmendi si këpucën më të mirë në të cilën ka luajtur, madje duke thënë se tejkalon modelet Kobe që kishte përdorur më parë.

Siç raporton Bleacher Report, Nike ka publikuar detaje të procesit të dizajnimit të Caitlin 1; Alex Zerzan, menaxher i linjës së produkteve për Nike Basketball, shpjegoi se një nga synimet kryesore ishte ndërtimi i këpucës në mënyrë që të theksojë lëvizjet e Clark në periferi dhe të përshtatet me stilin e saj të lojës.

Këpucët do të dalin në shitje më 1 tetor, por Clark i ka veshur gjatë gjithë sezonit të WNBA-së dhe në Kupën e Botës për femra të FIBA-s. Performanca e saj gjatë sezonit ka funksionuar si një promovim i natyrshëm për modelin: Clark ka mesatare karriere 22.5 pikë dhe 8.4 asistime në 36 ndeshje, ndërsa Indiana siguroi një vend në plej-of për herë të tretë radhazi.

Pritshmëritë rreth lançimit të Caitlin 1 rriten pas komenteve të lojtares dhe shpjegimeve të dizajnit, një zhvillim që po ndiqet nga mediat dhe tifozët e basketbollit, përfshirë edhe raportimet e mëparshme të Bleacher Report.

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