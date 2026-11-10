Jacobs drejt operacionit për gishtin e thyer, Ferguson dhe Goodson jashtë për disa javë te Cowboys
Vendimet e së hënës sollën lajme të këqija për dy skuadra në NFL: Green Bay Packers do të humbasin running back-un e tyre kryesor, ndërsa Dallas Cowboys do të jenë pa dy lojtarë të rëndësishëm të sulmit për disa javë.
Josh Jacobs – Green Bay Packers
Sipas Pro Football Talk, trajneri kryesor i Green Bay Packers, Matt LaFleur, tha në konferencën e tij për shtyp të së hënës se Josh Jacobs ka nevojë për operacion për të riparuar gishtin e thyer dhe nuk do të mund të luajë me këtë dëmtim.
Kohëzgjatja e mungesës mbetet për t’u përcaktuar. LaFleur nuk e përjashtoi listën e të dëmtuarve, e cila do të nënkuptonte të paktën katër ndeshje jashtë fushe për Jacobs.
Jacobs u largua nga fitorja e së dielës ndaj New England Patriots në çerekun e parë, pas 4 vrapimesh për 5 jardë.
Ai kishte humbur gjashtë ndeshjet e para të sezonit, pasi ishte në listën Commissioner Exempt. Në dy ndeshjet e para pas kthimit, ai regjistroi 32 vrapime për 75 jardë dhe 1 touchdown, si dhe 11 kapje për 68 jardë dhe 2 touchdown.
Në mungesë të tij të dielën, Kaleb Johnson mori rolin e running back-ut kryesor, ndërsa edhe Pierre Strong pati minuta në fushë. MarShawn Lloyd e humbi ndeshjen për shkak të një dëmtimi në gju, ndërsa Chris Brooks mund të aktivizohet nga lista e të dëmtuarve, pasi u kthye në stërvitje javën e kaluar.
Dallas Cowboys
Sipas faqes zyrtare të Cowboys, trajneri kryesor Brian Schottenheimer tha të hënën se tight end-i Jake Ferguson dhe running back-u Tyler Goodson do të jenë jashtë për “disa javë” për shkak të dëmtimeve në gju të pësuara në ndeshjen e së dielës ndaj Indianapolis Colts.
Ferguson shënoi touchdown-in e parë të Dallasit në Indianapolis me një kapje atletike, përpara se një goditje e mëvonshme t’i jepte fund pasdites së tij.
Goodson u kthye në fushë pasi pësoi dëmtimin, por testet pas ndeshjes zbuluan një problem shqetësues, i cili nuk është bërë ende i ditur. Në javën e 9-të, ai vrapoi për 77 jardë, me një mesatare prej 6.7 jardësh për vrapim, duke shërbyer si running back i dytë dhe kthyes i goditjeve, me KaVontae Turpin jashtë për shkak të dëmtimit në brinjë.
Safety P.J. Locke u përjashtua zyrtarisht nga ndeshja e ardhshme kundër San Francisco 49ers — tronditja e tij e dytë në po aq javë — një shenjë se ai ka të ngjarë të humbasë disa ndeshje.
Me Ferguson jashtë, Luke Schoonmaker pritet të kthehet nga dëmtimi për të ndihmuar në thellësinë e pozicionit të tight end-it.
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