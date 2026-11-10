Nacua drejt listës së të dëmtuarve, MRI-ja zbulon ndrydhje në MCL dhe PCL dhe mungesa zgjat të paktën një muaj
Los Angeles Rams pritet të humbasin yllin e tyre, Puka Nacua, për të paktën një muaj. Trajneri Sean McVay tha të hënën, sipas Associated Press, se klubi pret ta vendosë receiverin në listën e të dëmtuarve.
Një ekzaminim me MRI zbuloi ndrydhje në ligamentet MCL dhe PCL të gjurit të djathtë të Nacuës, si edhe një dëmtim të gishtit të madh të këmbës, i njohur si turf toe.
Nacua u dëmtua në prekjen e tij të fundit të fitores 20-13 të së dielës ndaj Washington Commanders: një goditje e fortë gjatë një jet sweep, në third-and-11 në minutën e fundit, përpara se Rams të godisnin punt. Pas ndeshjes, ai mbante një mbrojtëse në gju në pankinë.
Në atë ndeshje, Nacua kapi 14 pasime për 150 jarda dhe 1 touchdown — ndeshja e tij e 10-të në karrierë me të paktën 10 kapje dhe 100 jarda.
Në këtë sezon, ai ka 70 pritje në vetëm shtatë ndeshje, për 715 jarda dhe 4 touchdown.
Nacua i bashkohet në pankinë yllit tjetër të receiverëve, Davante Adams, i cili është i dëmtuar në kofshë dhe nuk ka një datë të caktuar rikthimi. Së bashku, Nacua dhe Adams kanë 100 nga 120 pritjet e bëra nga receiverët e Rams këtë sezon.
McVay nuk e fshehu pendesën për thirrjen e lojës së fundit. “Do të gënjeja nëse do të thosha se nuk e kam vënë në dyshim, pa pushim në kokën time, vendimin për atë lojë të fundit”, tha ai. Për stilin fizik të Nacuës, trajneri shtoi: “Kjo është si t’i thuash një tigri të mos jetë tigër.”
McVay, i cili javën e kaluar ishte kundër idesë së një shkëmbimi për një receiver, tani e hapi derën para afatit të shkëmbimeve të së martës. “Mendoj se duhet t’i shikosh të gjitha rrugët për të provuar të zgjidhësh disa nga problemet që kanë dalë”, tha ai, duke shtuar se nuk do ta përjashtonte kurrë një shkëmbim.
Gjithashtu të hënën, McVay tha se guardi titullar Steve Avila do të mungojë për një periudhë të konsiderueshme për shkak të një dëmtimi në kofshë, ndërsa Rams nuk janë të sigurt nëse do ta vendosin atë në listën e të dëmtuarve, sepse rrezikojnë të shpenzojnë nga tetë vendet e rikthimit nga IR që kanë në dispozicion.
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