‘Zgjedhorja’, Kuvendi rinis sot punën për formulën e re të votimit për këshillat bashkiakë pas hartës së re territoriale
Komisioni i posaçëm parlamentar rinis sot punën për sistemin zgjedhor të këshillave bashkiakë, pas miratimit të hartës së re territoriale që i ul bashkitë nga 61 në 59.
Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore rinis sot punën, siç njofton Shqiptarja.com, pasi Kuvendi miratoi hartën e re territoriale, e cila bashkon disa bashki dhe e ul numrin e tyre nga 61 në 59. Anëtarët e komisionit u mblodhën pas mbledhjes së Konferencës së Kryetarëve, ndërsa komisioni bashkëkryesohet nga Damian Gjiknuri dhe Oerd Bylykbashi.
Mandati i komisionit përfshin shqyrtimin e sistemit zgjedhor, administrimin e procesit zgjedhor dhe financimin e partive politike. Puna nis me sistemin zgjedhor për zgjedhjen e këshillave bashkiakë, me synimin për të hartuar një formulë të re votimi pas ndryshimeve të hartës territoriale.
Puna e komisionit pritet të zgjasë deri më 15 qershor 2027, ndërsa ndryshimet në Kodin Zgjedhor duhet të diskutohen dhe të miratohen në Kuvend në kohë për zgjedhjet e këshillave bashkiakë të planifikuara për në maj 2027. Zgjedhjet për kryetarët e bashkive janë caktuar për 14 maj 2027, në 59 bashki.
Partia Demokratike propozon lista 100 për qind të hapura, si për këshillat bashkiakë, ashtu edhe për kandidatët për kryetarë bashkie. Socialistët nuk kanë paraqitur ende një propozim për sistemin zgjedhor, por kanë paralajmëruar se, nëse nuk gjendet një rrugë e dakordësuar, do ta çojnë përpara reformën të vetëm.
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