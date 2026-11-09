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Greqia

Tragjedi në jug të Kretës: 12 emigrantë gjenden të vdekur në një varkë, 105 të shpëtuar në tri operacione

Roja Bregdetare greke nxori 12 trupa nga një varkë 15 milje detare në jug të Kaloi Limenes, ndërsa në tri operacione gjatë natës u shpëtuan gjithsej 105 persona.

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Anije patrullimi e Rojes Bregdetare greke në det (foto ilustruese)

Herët të hënën, më 9 nëntor, Roja Bregdetare greke, siç njofton Reuters, nxori trupat e 12 emigrantëve nga një varkë që lundronte në jug të ishullit të Kretës.

Varka u zbulua 15 milje detare në jug të Kaloi Limenes nga një anije kontejnerësh me flamur të Marokut që kalonte aty pranë. Sipas raportimit të ERT-së, të cituar nga Hellas Journal, një anije e Rojës Bregdetare shpëtoi 18 persona dhe nxori 12 trupat, duke u drejtuar drejt portit të Agia Galinit. Operacioni u koordinua nga qendra e kërkim-shpëtimit EKSED.

Në dy operacione të tjera gjatë së njëjtës natë në jug të Kretës, me ndihmën e mjeteve ajrore të Frontex-it — një avion dhe një dron — u gjetën edhe dy varka: njëra me rreth 47 persona, 30 milje detare në jug të Kaloi Limenes, dhe tjetra me rreth 40 persona, 31 milje në juglindje. Ata u morën nga anijet e Frontex-it për t’u çuar në Kaloi Limenes.

Bilanci i përgjithshëm i tri operacioneve, siç njoftojnë Reuters dhe ERT, është 105 persona të shpëtuar dhe 12 të vdekur. Sipas ERT-së, kushtet e motit në zonë ishin të mira.

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