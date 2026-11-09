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Kosova

Greva në Infrakos, sot ndërpritet qarkullimi i trenave në Kosovë

· 2 min lexim

Qarkullimi i trenave në Kosovë pritet të ndërpritet sot, më 9 nëntor, për shkak të grevës së paralajmëruar nga organizatat sindikale të Infrakos-it.

Ndërmarrja Publike Trainkos ka njoftuar se kjo situatë do të ndikojë në qarkullimin e trenave, për shkak të ndërprerjes së shërbimeve infrastrukturore nga Infrakos, menaxheri i infrastrukturës hekurudhore.

Sipas njoftimit, treni me numër 4201, i cili niset nga Prishtina në orën 07:50, do ta ndërpresë qarkullimin në Fushë Kosovë, pasi Infrakos-i ndalon ofrimin e shërbimeve në orën 08:00.

Ndërkaq, të gjithë trenat e tjerë do të ndalojnë qarkullimin deri në normalizimin e situatës.

Trainkos ka kërkuar mirëkuptimin e udhëtarëve për këtë situatë, duke bërë të ditur se për çdo ndryshim tjetër do t’i njoftojë me kohë.

Ndërmarrja ka theksuar se është e përkushtuar për rikthimin e shërbimeve hekurudhore sa më parë që të krijohen kushtet.

Punëtorët e Infrakos kishin paralajmëruar grevën gjatë protestës së 26 tetorit, të mbajtur para stacionit hekurudhor në Fushë-Kosovë.

Ata kërkojnë indeksimin e pagave, përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e sigurisë, duke akuzuar bordin dhe menaxhmentin për mosplotësimin e kërkesave të tyre./Telegrafi/

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