🌦️
Tiranë 13°C · Rrebesh i lehtë 09 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.15 ▼0.75%
ARI 4,115 ▲0.98%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
₿ CRYPTO
BTC $74,034 ▼ -2.41% ETH $2,092 ▼ -6.43% XRP $1.0887 ▼ -6.47% SOL $85.5000 ▼ -4.11%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.15 ▼0.75 % ARI 4,115 ▲0.98 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.15 ▼0.75 % ARI 4,115 ▲0.98 %
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
09 Nën 2026
Breaking
Gjobat e AMA ndaj emisioneve politike ngrenë alarm për cënim të lirisë së shprehjes Arrestohet autori i grabitjes së bankës në Komunën e Parisit, dyshohet për një tjetër vjedhje Autori i sulmit në Krakov ndërron jetë në spital, prokuroria konfirmon vdekjen e 24-vjeçarit Michal Oksinski ‘Zgjedhorja’, Kuvendi rinis sot punën për formulën e re të votimit për këshillat bashkiakë pas hartës së re territoriale Greva në Infrakos, sot ndërpritet qarkullimi i trenave në Kosovë
Menu
Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 09.11.2026

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 09.11.2026

ANTALIA (Turqi) – COP31 (Konferenca e 31-të e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike).

BRUKSEL (Belgjikë) – Takime të Eurogrupit dhe ministrave të Financave të BE-së për të shqyrtuar kandidatët për presidencën e BQE-së.

NOWA DEBA (Poloni) – Ushtrim në shkallë të plotë nga Koalicioni i Forcës Ndërkombëtare të të Gatshëmve në Poloni.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Ceremonia e Çmimit Booker.

LISBONË (Portugali) – Samiti Web, ngjarje vjetore për ekonominë digjitale dhe teknologjitë e reja.

LIMA (Peru) – Bekimi i aeroplanit të destinuar për papa Leonen XIV para vizitës së tij në Peru./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu