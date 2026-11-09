AGJENDA NDËRKOMBËTARE 09.11.2026
ANTALIA (Turqi) – COP31 (Konferenca e 31-të e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike).
BRUKSEL (Belgjikë) – Takime të Eurogrupit dhe ministrave të Financave të BE-së për të shqyrtuar kandidatët për presidencën e BQE-së.
NOWA DEBA (Poloni) – Ushtrim në shkallë të plotë nga Koalicioni i Forcës Ndërkombëtare të të Gatshëmve në Poloni.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Ceremonia e Çmimit Booker.
LISBONË (Portugali) – Samiti Web, ngjarje vjetore për ekonominë digjitale dhe teknologjitë e reja.
LIMA (Peru) – Bekimi i aeroplanit të destinuar për papa Leonen XIV para vizitës së tij në Peru./ a.jor.
Tema: kryesore
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