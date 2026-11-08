Zhytësit e Xhandarmërisë gjejnë trupin dhe automjetin në liqenin Bovansko
Automjeti ra në liqenin mes Aleksinacit dhe Sokobanjës të shtunën rreth mesditës; peshkatarët vendas njoftuan policinë, ndërsa zhytësit e Xhandarmërisë gjetën trupin dhe automjetin pas kërkimit — RTS-ja e raporton jozyrtarisht, hetimi vazhdon
Njësia e Zhytjes e Xhandarmërisë serbe gjeti në liqenin Bovansko trupin dhe automjetin për të cilët po kërkohej, siç mëson jozyrtarisht RTS-ja. Gjetjen e raportuan edhe N1, Danas dhe Nova.rs.
Kërkimi nisi pasi peshkatarë vendas, të shtunën, 7 nëntor, rreth mesditës, njoftuan policinë se kishin vënë re një automjet në ujë. Patrulla e policisë që doli në terren nuk arriti ta gjente automjetin e fundosur, ndaj në kërkim u përfshi Njësia e Zhytjes e Xhandarmërisë.
Sipas informacioneve jozyrtare të RTS-së, në automjet ndodhej një person. Zhytësit i lokalizuan dhe, sipas raportimeve, i nxorën nga uji automjetin dhe personin.
Liqeni Bovansko ndodhet mes Aleksinacit dhe Sokobanjës, në Serbinë lindore, pranë rrugës që lidh Aleksinacin me Sokobanjën dhe Knjazhevcin.
Arsyeja pse automjeti doli nga rruga ende nuk është përcaktuar, identiteti i personit nuk është konfirmuar zyrtarisht dhe hetimi vazhdon.
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