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06 Nën 2026
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Ukraina

Trump: U takova me të dërguarin e Putinit, Dmitriev — lufta në Ukrainë është shumë afër zgjidhjes

Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se është takuar në Shtëpinë e Bardhë me të dërguarin e posaçëm të presidentit rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, dhe se lufta mes Rusisë dhe Ukrainës është shumë afër zgjidhjes.

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Kirill Dmitriev (majtas) me të dërguarit amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff

Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se është takuar në Shtëpinë e Bardhë me të dërguarin e posaçëm të presidentit rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, siç njofton Reuters. Duke folur para gazetarëve në Zyrën Ovale, Trump shtoi se lufta mes Rusisë dhe Ukrainës është shumë afër zgjidhjes dhe se sjellja e përfundimit të saj mund të përfshijë gjithë Evropën.

“Do të jetë një marrëveshje. Do të jetë një marrëveshje e madhe dhe do të përfshijë më shumë se Ukrainën… Mund të them madje se mund të përfshijë gjithë Evropën. Do të jetë një marrëveshje e madhe, e bukur, dhe të gjithë do të jenë të gëzuar”, tha Trump.

Presidenti amerikan nuk pranoi të zbulojë se çfarë u diskutua në takim. “Nuk mund t’ju them se çfarë diskutova”, tha ai, sipas Associated Press. I pyetur nëse ishte takuar edhe me përfaqësuesit ukrainas, Trump tha se nuk ishte takuar me delegacionin e Ukrainës të enjten.

Përfaqësues të Rusisë dhe të Ukrainës ndodheshin po atë ditë në Shtëpinë e Bardhë për eventin e zonjës së parë Melania Trump, kushtuar armëpushimit lokal në Oleshky, ku Dmitriev e falënderoi atë për rolin e saj humanitar në arritjen e armëpushimit gjashtëditor. Presidenti vetë nuk mori pjesë në atë event, por takimi i tij me të dërguarin e Putinit shënon kontaktin e drejtpërdrejtë të radhës mes Uashingtonit dhe Moskës, ndërsa javën e ardhshme priten bisedimet trepalëshe në Abu Dhabi.

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